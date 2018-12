中國騰訊音樂在美IPO募資11億美元

消息來源週二 (11 日) 指出,中國音樂串流媒體企業騰訊音樂娛樂集團 (Tencent Music Entertainment Group) 在將其美國存託憑證 (ADR) 在其指定的每股 13 至 15 美元間的低價區定價後,已在其美國首次公開募股 (IPO) 中籌集了近 11 億美元。

騰訊音樂將在納斯達克掛牌,股價代碼 TME。

這件 IPO 案展示了企業如何透過上市來抵禦股市波動。Refinitiv 的數據顯示,在騰訊音樂首次亮相之前,中國企業已藉由在美 IPO 籌集了 79 億美元,是 2014 年以來的最高金額,當年阿里巴巴集團控股有限公司 (BABA-US) 創下 250 億美元 IPO 紀錄。

騰訊音樂的美國 IPO 是今年中國企業中的第四大 IPO。影音串流媒體企業愛奇藝公司 (IQiyi Inc.) (IQ-US) 以 24 億美元上市,其次是線上集團折扣店拚多多 (Pinduoduo Inc.) (PDD-US) 的價值 16 億美元,電動汽車製造商藯來汽車 (NIO Inc.) (NIO-US) 則以 11.5 億美元上市。

透過串流媒體 app QQ 音樂、酷狗音樂 (KuGou)、酷我音樂 (Kuwo) 以及卡拉 OK app 全民 K 歌 (We Sing),騰訊音樂是中國最大的線上音樂平台,每月活躍用戶超過 8 億。該公司經常被拿來與 Spotify Technology SA (SPOT-US) 進行比較,但騰訊音樂提供更多的社群互動服務,並藉此獲利,而瑞典同行則不然。

據消息人士指出,騰訊音樂售出 4100 萬股 ADR,而現有股東又售出了 4090 萬股。這次 IPO 給該公司估值為 213 億美元。

騰訊音樂拒絕發表評論。

騰訊音樂最初計劃在 10 月推出 IPO,但因全球市場受美中貿易戰以及對全球成長放緩的擔憂而出現大跌而推遲。

最終募資金額也小於 30 億美元至 40 億美元,而 Refinitiv 資本市場出版物《IFR》報導該公司最初計劃在 5 月調高。騰訊音樂從未確認募資數字。

一位接近交易的人告訴《路透》,在低價端訂定發行價格是由於公司估值因市場波動而下跌。

騰訊音樂 1 月至 9 月的獲利成長 244% 至 3.94 億美元。相比之下,同期 Spotify 淨虧損 5.2 億美元。

美國銀行、德意志銀行、高盛、摩根大通和摩根士丹利是騰訊音樂 IPO 的主要承銷商。