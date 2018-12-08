IPO在即 騰訊音樂高層遭投資人指控欺詐

一再推遲 IPO 後，近上市的騰訊音樂又遇到新麻煩。

多家美國媒體報導，一名中國投資人 Hanwei Guo 指控騰訊音樂聯席總裁，稱其通過「欺詐和威脅」迫使自己出售一家公司的股份，而這家公司最終成為騰訊音樂的一部分。

Hanwei Guo 稱，在騰訊音樂聯席總裁謝國民的數次邀請下，自己曾在中國音樂集團（CMC）及其協議控制的海洋音樂投資了 2600 萬美元。Hanwei Guo 稱，在「欺詐和恐嚇」之下，自己賣出了海洋音樂的股權。謝國民在成為騰訊音樂聯席總裁之前，擔任中國音樂集團的聯席總裁。

Hanwei Guo 要求包括謝國民在內的仲裁對象，返回他持有的對應的騰訊音樂的股權，並賠償他的經濟損失。

中國音樂在 2016 年與 QQ 音樂合併，新的音樂集團目前是中國最大的流媒體音樂公司。騰訊音樂在今年 12 月 3 日更新了 IPO 招股書，預計在 12 月 12 日在紐交所正式掛牌上市，股價發行區間為 13 美元 - 15 美元，擬募集資金 10.66 億美元 - 12.3 億美元。

合併之前，CMC 曾嘗試攜酷我、酷狗在美國上市，募資在 3-6 億美元之間，但這次上市最終擱淺，當時的美股市場並不看好在線音樂。

Hanwei Guo 稱，謝國民當時承諾公司將在兩年內盈利，三年內在美國上市。在 Hanwei Guo 投資海洋音樂後，雖然公司已經獲得了總計 1 億美元的投資，Hanwei Guo 卻被告知公司經營狀況慘澹，被建議出售持有股份，甚至被威脅如果不出售會遭到調查。

在「欺詐和威脅」之下，Hanwei Guo 最終售出了自己持有的 CMC 62.5% 的股份。據彭博報導，Hanwei Guo 決定向中國國際經濟貿易仲裁委員會提起仲裁，起訴騰訊音樂和相關各方，而 Hanwei Guo 的法律顧問已經向紐約聯邦法院遞交了文件，尋求從包括德銀、摩根大通、美銀美林和摩根士丹利等承銷商獲得相關資訊。

經觀報導稱，代理該案件的律師表示，該案件目前已經立案；而騰訊音樂方面回復稱，騰訊音樂目前並未接收到任何涉案的相關法律文件，暫時對此不予置評。

騰訊音樂的 IPO 進程一度陷入停滯。《華爾街日報》此前報導稱，考慮到全球性股市拋售潮，原定於 10 月 22 日當周正式掛牌交易的騰訊音樂將 IPO 推遲至 11 月份。但整個 11 月，騰訊音樂 IPO 都處於擱淺狀態，沒有任何進展。

『新聞來源／華爾街見聞』