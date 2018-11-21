美股遲遲無法回穩 傳騰訊音樂IPO將延至明年初

騰訊音樂娛樂集團 (TME) 原本計畫啟動至多 20 億美元的美國 IPO，但在上個月，決定將時間延到 11 月，期待市場回穩。如今又有報導指出，上市日期可能再延至明年初。

據《路透》引述知情人士說法，騰訊音樂雖然希望可以在今年上市，但更關心能否獲得合理的估值，不希望在市場正壞的時候匆忙上市。

另一名知情人士也強調了估值的重要性，並表示將繼續關注市場狀況。騰訊音樂拒絕對此發表意見。

一般認為，12 月不是在美國進行大型 IPO 的理想月份，因為紐約在年底前通常較為清淡。據 Refinitiv 數據顯示，過去 10 年來，僅有 3 筆超過 10 億美元的 IPO 是在 12 月進行。

騰訊音樂之所以考慮等到明年 1 月再 IPO 的部分理由，是考慮到大型投資者，在歷經今年上沖下洗的行情後，更願意在明年再展開新的交易。

騰訊音樂的 IPO 過程，也反映出今年全球 IPO 市場的命運—年初的上漲推升了 IPO 的估值預期，但之後市場卻逐步走軟，打擊信心。

騰訊音樂今年 5 月就指定了 IPO 承銷商，當時他們還想著可以融資 40 億美元，成為今年美國融資最高的中概股 IPO 交易。到了 9 月，這一目標被縮減至 20 億美元左右。

中國企業今年共計通過美國 IPO 籌資 79 億美元，僅次於 2014 年的 290 億美元，2014 年的數據包括阿里巴巴創紀錄的 250 億美元 IPO。