悲觀的新債王：美股肯定還會崩 美債依然太貴 聯準會開啟自殺模式

一直以來，有著「新債王」之稱的 DoubleLine Captial 的首席執行官 Jeffrey Gundlach 並不避諱對市場發出警告，如今他又再次描述了美國經濟的悲觀前景。

本周二，Gundlach 在其公司舉行的一次網路直播中提到，美國股票市場肯定會崩潰，將趕超世界其他地區，並跌破 2018 年 2 月的低點，甚至更低。

他還指出，如果殖利率曲線趨於平緩，即使利率上升，銀行也不會表現出來。而較高的利率將導致貸款的減少，這反過來又會損害金融利潤。

另外，Gundlach 提到，由於經濟放緩和信貸風險的上升，企業債券仍然被高估。此前他就曾表示，企業債市場面臨的問題是債務過多和供應過剩。很多發債公司大量使用槓桿。在投資級企業債發行方中，槓桿大規模增加。但與此同時，債務質量卻在惡化。他稱，利差「比你想象的要緊，因為債券質量一直在穩步下滑」。

而在利率方面，Gundlach 持有的觀點則是，即使經濟疲軟，利率也可能會繼續上升，因為政府試圖在為日益增加的赤字提供資金。不過這也就是說聯準會開啟了「自殺模式」，即在政府赤字占 GDP 比重不斷增長的同時，仍舊在提高利率。通常情況下，當赤字擴大時，需要降低利率。

目前，儘管近期市場波動較大，但投資者還是普遍預計聯準會將在 12 月如期升息，而這也將是聯準會今年第四次升息。

值得注意的是，上周一，美債殖利率曲線短端 11 年來首次出現倒掛。Gundlach 當時接受路透採訪時稱，美債殖利率曲線出現倒掛是美國「經濟將要走弱的信號」，也意味著債市總體上不相信聯準會此前 2019 年的升息計劃：

「如果債券市場信任聯準會關於』依賴數據』的最新言論，那麼目前完全平坦的美債殖利率曲線預示着未來增長的放緩，（並）將限制聯準會升息的步伐。」

早在一個月以前，Gundlach 就指出，政府赤字增加只是短期利多，是在透支未來。如果聯準會繼續升息，政府的借款成本將進一步增加，額外的利率開支只會轉嫁到赤字上。「國家財政將在未來五年內變成一個問題。」