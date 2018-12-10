美股本週觀察重點：殖利率曲線、脫歐票決、通膨數據

華爾街最可靠的預警訊號正在閃現關於經濟不祥的未來。殖利率曲線，即短期和長期利率之間的差異，最近幾週已經趨於扁平，這通常是未來經濟成長放緩的跡象。

更糟的是，2 年期和 10 年期國債殖利率之間的差距正在令人不安地接近倒掛。當短期利率高於長期利率的倒掛出現時，過去 50 年美國經濟每次都會衰退。目前的利差是自經濟大衰退以來最窄的。

投資人擔心債市正在預示著經濟危機，因此正在退出市場。殖利率曲線問題加上貿易戰的擔憂，導致道指上週暴跌。

雖然謹慎是可以理解的，但一些市場分析師警告投資人不要過度反應。

首先，最重要的是要注意，雖然殖利率曲線的較短端已經倒掛，但曲線中較可靠的部分卻沒有。2 年期和 10 年期國債殖利率之間的差距在週二 (4 日) 首度縮小至 10 個基點以下，然後上週收於 14 個基點左右。

但只是靠近無關緊要。Richard Bernstein Advisors 投資組合策略師 Dan Suzuki 表示，「它不是一個調光器，它更像是一個開關。」

而且，即使倒掛成真，歷史也表明華爾街的行情也不一定會立即結束。

LPL Financial 高級市場策略師 Ryan Detrick 告訴客戶，在過去 5 次經濟衰退之前，標準普爾 500 指數在殖利率曲線倒掛後平均上漲達到 19 個月，「與許多人的想法相反，殖利率曲線倒掛並不總是讓人驚慌失措。」

因殖利率曲線倒掛反轉而出場的投資人將錯過回報。LPL 發現，標普 500 指數在登上高點前平均上漲 22%。

這是有充分理由的。倒掛和衰退之間的滯後影響時間往往是漫長的。根據瑞士信貸首席美國股票策略師 Jonathan Golub 的報告，倒掛和經濟萎縮之間的時間間隔為 14 個月至 34 個月。

例如最近一次殖利率曲線在 2005 年 12 月倒掛，2 年後才出現經濟大衰退。

即使殖利率曲線很快倒掛，其他經濟訊號也幾乎不會閃紅。美國經濟仍在創造就業，儘管增速放緩。預計 2019 年美國 GDP 成長將保持穩健，即使從今年開始減速。

所有這一切都意味著殖利率曲線對牛市的威脅可能不會迫在眉睫。

此外，週二 (11 日) 是英國首相梅伊計劃讓英國脫歐的關鍵日。英國議會成員將就該協議進行投票，結束為期 5 天的辯論。

同一天，美國政府將公佈 11 月的通膨數據，包括消費者價格指數 (CPI) 和生產者價格指數 (PPI)。CPI 追蹤普通城市居住的美國購物清單上的大部分商品。10 月 CPI 上漲 0.3%。追蹤生產者價格的 PPI 在上次報告中也有所上升。

這兩個數字都在攀升，將成為下週聯準會會議的焦點。預計聯準會將繼續升息以控制通膨。然而，對借貸成本上升的擔憂使人們對 2019 年的升息產生懷疑。