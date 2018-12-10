馬斯克：新董事長無法約束我 考慮收購對手「通用汽車」之工廠

特斯拉 (Tesla) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 近期作客 CBS 電視節目《60 分鐘》(60 Minutes)，談及其在社群媒體上的爭議性發言，像是導致其交出擔任 14 年之久的特斯拉董事長職務的私有化言論，他為自己提出辯解。

馬斯克先前因在推文上發表特斯拉私有化的不當言論，遭美國證券交易委員會 (SEC) 指控涉嫌證券詐欺，最後雙方和解收場，馬斯克支付罰款並辭董事長職務，並由 Robyn Denholm 接任董事長一職。

作為和解協議一部分，SEC 允許馬斯克在 3 年後重新擁有擔任特斯拉董事長的資格，惟須經股東批准。馬斯克表示對此不感興趣，「我更喜歡沒有任何頭銜」。

在《60 分鐘》節目中，馬斯克仍捍衛自己原先預計私有化特斯拉的決定，並表示雖然會遵守與 SEC 的和解協議，但不代表他尊重 SEC。

談到新任董事長 Robyn Denholm 可能約束自己行為的猜測，馬斯克在節目上強調這樣的指望是不現實的，他表示雖然已卸任，他仍然是特斯拉的最大股東，只要召集股東投票，他可以做到任何想做的事情，徹底排除眾人對其可能被約束的疑慮。

受債務違約壓力與現金流不足等問題困擾，特斯拉承諾加速生產 Model 3，並在 8 月宣布將達成每週生產 6000 輛 Model 3 的目標，履行該公司在第 3 季賺錢的承諾。

馬斯克曾表示，特斯拉將在第 3 和第 4 季度實現盈利和現金流動，而實現這一目標的一種方法是將生產工作集中在更昂貴的 Model 3 車型上。

雖然曾陷入「生產地獄」，但特斯拉的情況在今年第 3 季大幅好轉，獲利達 3.115 億美元，每股純益 (EPS) 為 1.75 美元，從破產邊緣中起死回生。

為了提高產量，特斯拉先前在加州弗里蒙特搭起帳篷新產線，遭到同業人士譏笑，但仍在最後時刻將產量大幅提升 5 成。

為了持續盈利，該公司表示，未來不排除接手競爭對手通用汽車 (GM) 關閉的任何工廠，進一步擴充產能。