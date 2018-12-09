〈鉅亨看世界〉經濟衰退打擊中產階級

近期美國經濟數據表現良好，失業率接近 50 年以來的最低點，平均每個月新增的工作超過 20 萬個崗位，過去三年，經通膨調整後的中位數家庭收入一直在大幅攀升。

據布魯金斯學會數據顯示，美國總算走出經濟大衰退 (Great Recession) 所帶來的影響，然而，中產階級可能並不這樣覺得。事實上最近的一些報告表明，部分地區的中產階級，可能仍未從經濟大衰退中完全復甦。

舉例來說，城市和農村復甦情況有所差異，或是主要重點城市和其他城市的差別，研究顯示，經濟大衰退，不僅在不同城市中有不同的影響，對不同收入階級的勞工，亦有不同程度的影響。

中產階級疲弱的工資增長

下圖將收入分成五等級，每個柱狀圖分別顯示 2006 年至 2016 年間，各收入等級的實際每小時工資增長情況，這期間包含 2007 年金融危機所帶來的經濟大衰退：

不同收入階級的工資漲幅

雖然每個階級的平均工資皆在上漲，但中產階級的工資增長遠遠不如其他等級等，當中，高收入積極的工資增長最為快速，此外眾所皆知的經濟兩極化，而最低收入階級的，受惠於最低薪資的調升，薪資漲幅優於中產階級。

中產階級工資增長停滯情況亦受地區性影響

研究顯示，在受經濟衰退影響較大的區域，薪資增長停滯情況也較為嚴重，在比較受影響嚴重區域以及影響程度較輕區域後，可發現低收入和高收入階級的薪資增長情況類似，然而，中產階級在影響較嚴重區域的增長卻明顯較低，工資增長率平均每年僅為 0.3%。

不同收入階級在不同地區的工資漲幅

總結來說，美國中部的中產階級受雙重打擊，如位於如亞特蘭大、休士頓、聖路易市的中產階級，這些區域受影響較為嚴重。