標普出現死亡交叉 分析師：是進場良機 但恐不適合這個牛市

標準普爾 500 指數週五 (7 日) 出現了可怕的華爾街圖表模式：死亡交叉。FactSet 數據顯示，標準普爾 500 指數中的死亡交叉出現在 50 日均線 2759.28 低於 200 日移動均線 2762.02。

死亡交叉是圖表觀察者所指的 50 日向下穿越 200 日均線的一種走勢，通常用於定義長期趨勢。許多人認為，死亡交叉代表短期下跌已逐漸轉向長期下行趨勢。

根據道瓊市場數據顯示，這是 2016 年 4 月 22 日以來標準普爾 500 指數首次 50 日均線低於 200 日均線。然而，最後一次死亡交叉形成於 2016 年 1 月。

這種走勢的出現正逢股市和固定收益市場出現一系列看跌模式，凸顯了對長達 10 年的股票牛市持久性的擔憂，以及對經濟自 2007-09 年金融危機以來呈現的中長期強勁表現。

即使美國政府再三強調 20 國集團峰會中達成的貿易停戰共識，給了投資人樂觀的理由，但進一步跡象表明雙方的貿易爭端不太可能裂快就會解決，導致週四 (6 日) 和週五美股繼續暴跌。

此外，據傳在美國要求下，加拿大當局 12 月 1 日 逮捕了華為公司的財務長孟晚舟，讓市場擔心全球兩大經濟體之間緊張關係再次升級。

許多策略師指出，股市最近出現了一系列死亡交叉，像是小型股羅素 2000 指數上月就形成死亡交叉，可以作為那些打算重新進場的人的最佳買點。

IMG Management 財務策劃師和財富經理 Nathan Edwards 在博客文章中寫道：「正如我之前曾提及，這種不常見的預兆的出現並不一定意味著世界末日。事實上，自 2009 年 3 月這波牛市週期開始以來，標準普爾 500 指數曾出現 4 次。」

但正如《MarketWatch》的 Tomi Kilgore 寫道，這種不祥的形態也是股市過去幾週內肆無忌憚地崩潰的一種跡象。標準普爾 500 指數 11 個產業中已有過半出現死亡交叉，指數的成分股中有一大部分處於熊市中，也就是從近期高點下跌了至少 20%。標準普爾 500 指數和納斯達克指數均跌入修正區，通常定義為從峰值下跌 10%，而羅素 2000 指數則較近期峰值下跌 15%。

可以肯定的是，對於長期投資人來說，這可能是一個絕佳的機會，但是，目前看來，就這個牛市而言似乎並不是正確的選擇。或者，正如 R.W.Birds & Co. 股票銷售交易員 Michael Antonelli 告訴《華爾街日報》的那樣：「現在一切感覺都失控了。」