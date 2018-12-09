標普本週真夠慘 分析師：下週可能更糟

在經歷過今年最殘酷的一周之後，美股下周可能會繼續遭受嚴重打壓，目標是重新測試低點。

過去一周是 2018 年最糟糕的一周，道指下跌 4.5% 至 24388 點，納斯達克指數下跌近 5%，收於 6969 點。標準普爾 500 指數下跌 4.6% 至 2633，僅比 11 月低點高 2 點。標普指數遭遇了 3 月以來最糟糕的一周，也是今年以來第三差。

隨著股市下挫，債券價格上漲，釋出某種詭異的訊息，因為殖利率曲線趨於平緩甚至在某些點上出現倒掛，預示著未來潛在經濟問題的跡象。影響抵押貸款和其他貸款的指標 10 年期國債殖利率本週始於 3.02%，週五 (7 日) 收在 2.85%，為 2015 年 10 月以來的最大單週變幅。

下週債券市場將關注一些重要數據，包括週三 (12 日) 和週五 (14 日) 的 CPI 通膨數據。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，「我認為我們處於一種固定模式，等著看我們是否會在標普指數上出現超賣並尋找某種超賣反彈，如果在這些反彈中出現大量拋售我也不會感到驚訝，直到出現實質利多讓投資人感到自信。我認為目前股市很脆弱。」

投資人一直擔心美中貿易關係存在不確定性以及經濟成長趨緩的事實。川普總統和中國國家主席習近平看似達成貿易停戰共識，引發一日行情的反彈；但隨後猜忌和和懷疑取而代之，特別是在華為財務長被捕後。

聯準會 (Fed) 一直是個大問題，但官員似乎一直在齊心協力讓市場相信他們將謹慎行事，即使本月按照預期升息。Fed 主席鮑爾曾表示利率已接近可以停止升息的中性水平，而 Fed 理事 Lael Brainard 是最新一位強調 Fed 將依賴數據並根據經濟的演進而做出利率決定。

Stovall 表示，股市往往會在 12 月中旬觸及低點，然後一路上揚進入年底，但今年尚不清楚股市是否會在年底大幅上漲。

標普 500 剛出現了一個負面技術線型，其均線走勢形成了「死亡交叉」，暗示趨勢看跌。

Stovall 說，「真正的問題是我們正在走向全球經濟衰退。這是因為貿易問題非常不確定，可能最終成為一個非常有影響力的催化劑。」「每個人都在擔心 2020 年經濟衰退。如果最終在 2019 年就出現了呢？平均而言，標普 500 指數在經濟衰退前 7 個月就達到頂峰。我並不認為我們會走向經濟衰退。我認為這是一個會自我修復的修正期，但在達到盈虧平衡前，仍然沒有人能判定。」

目前股市的拋售符合標普 500 指數自二戰以來經歷 26 次的一種模式。在那幾年中，它跌幅超過 5％，然後在當年稍後再次下跌。

Stovall 說，「經過觀察，有 70% 機率第二次跌得比第一次更深。」標普指數從 1 月底至 2 月 9 日下跌 12.8%，10 月觸及盤中低位 2603 點，較 9 月創下的歷史高點低 11.8%。策略師表示市場可能在不久的將來重新測試這個低點。因此，如果它的走勢像大多數歷史紀錄一樣，那麼未來可能會有更深的低點。

他說，「會這麼下跌是因為我們需要重置指標。我們第一次重置不足，所以必須再次這麼做。我估計標普指數可能會跌到 2550 這個非常重要的支撐位，這將是一個比第一次下跌更深的下降門檻。」「也就是從這個低點，在 2 月出現反彈。它讓我有理由相信我們可以預期標普還會繼續下跌。」

T3Live.com 合夥人 Scott Redler 表示，蘋果公司的跌幅也加重了市場的負面情緒，該公司週五收盤失去今年所有漲幅，其餘的科技股也一樣。

他說，「幾乎沒有太多正面消息，市場拋售實際上沒有什麼理由。沒有什麼大幅波動，週五就只見虛弱的走勢。」他說，即使白宮就貿易和體面的就業報告發表一些正面評論，市場仍然無法反彈。

Redler 表示，他預計標普 500 指數將突破 11 月低點並在未來一周測試 10 月的盤中低點 2603 點。

Oppenheimer 技術分析師 Ari Wald 表示，他也認為股市將重新測試低點，但市場已呈超賣，「應該要出現反彈才對」。「風險資產在翻身的過程中面臨著巨大的阻力。我認為它在 2019 年將面臨重大問題。我認為那裡有一個壓力區。」

在債券市場，策略師預計買盤將繼續，特別是隨著股市的拋售。債券殖利率與價格相反。

BMO 美國利率策略負責人 Ian Lyngen 表示，「10 年期美債殖利率可能會跌破 2.80%。」Lyngen 表示，市場正在關注下週三公布的通膨數據，看看是否會出現一些預期的疲軟跡象。

下週三公布的核心 CPI 預計同比成長 2.2%。週五公布的零售銷售額預計將成長 0.2％。

Lyngen 表示，「我認為這兩個非常重要的經濟指標將進一步驗證實質經濟數據的疲軟，否則我們就會面對針對聯準會升息太快的觀點的挑戰。」

如果這些數據未達預期，它可能繼續壓制長期殖利率曲線，像是 10 年期債券和 30 年期債券。2 年期與 10 年期的利差是受到最廣泛關注的，過去一週這兩個殖利率逐漸貼近，週四 (6 日) 利差僅有 9 個基點。如果它們出現倒掛，也就是 2 年期殖利率超過 10 年期，那將被視為衰退的警訊。