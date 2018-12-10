本週操盤筆記 (1210-1214)

本週操盤筆記 (12010-1214)

1. 華為 CFO 孟晚舟第二次保釋聽證會：

上週華為創辦人任正非之女、CFO 孟晚舟在加拿大轉機時遭警方逮捕，孟晚舟遭指控違反美國對伊朗的經濟制裁、詐欺等罪，美方正向加拿大申請引渡孟晚舟至美國。

而孟晚舟事件震驚中國政府，最新進展週日 (9 日) 中國外交部副部長樂玉成緊急召見美國駐華大使 Terry Branstad，向美傳達中國的嚴正抗議，要求撤銷對孟晚舟的逮捕令。

上週五 (7 日) 加拿大卑詩省最高法院已召開過首次孟晚舟保釋聽證會，加拿大檢調在法庭上指出，美國司法部是於今年 8 月發出逮捕令，而若孟晚舟被引渡至美國之後，將可能面臨最高 30 年之刑期。

加國高等法院上週五 (7 日) 並未作出裁定，預計本週一 (10 日) 將再開庭審理。

2. 歐洲央行 12 月利率會議：

歐洲央行 (ECB) 此前曾在 10 月會議上放出前瞻指引，估計在 12 月會議將結束 QE，並且將在 2019 年夏天之後再思考調整貨幣政策；並且 ECB 11 月會議紀要亦顯示，若歐洲經濟數據持續合乎預期，那麼該行的 QE 政策將有高度可能在 12 月結束。

然而值得注意的是，ECB 雖然放出可能結束長達 4 年 QE 政策的預期，但是 ECB 亦強調，若市場有需要，那麼 ECB 仍可能執行 QE「本金再投資」，就是將到期的債券在回收本金之後，再次向債市投放等量本金。

3. 多國發布 12 月製造業 PMI 初值：

本週包括日本、法國、德國、歐元區、美國等已開發經濟體，都將公布 12 月製造業 PMI 初值，市場預期在 12 月消費旺季的帶動下，估計德國、歐元區 12 月 PMI 將小幅回升。

上月德國公布 Q3 GDP 數據為季減 0.2%，創三年來首見 GDP 負成長，驚人地繳出經濟衰退的成績單，市場經濟學家分析，全球貿易戰的陰霾，確實正對歐洲經濟前景帶來極高的不確定性。

4. 中國經濟數據：

本週五 (14 日) 中國將公布城鎮固定資產投資、規模以上工業增加值、社會零售銷售總額等經濟數據，市場經濟學家分析，三項數據 11 月分表現在當前中國經濟放緩的狀態下，恐怕都是無法樂觀看待。

1-10 月中國城鎮固定資產投資成長 5.7%，雖然比上月 1-9 月數據還要回升 0.3 個百分點，但是另一方面中國 1- 10 月商品房銷售年增率，卻是繼續下滑至年增率 2.2%，暗示目前中國房市的銷售力道仍廣泛承壓。

而受到美中貿易戰的打擊，市場經濟學家亦預期，11 月中國規模以上工業增加值繼續有下行壓力，其中估計房地產、汽車等行業的需求仍偏弱。