全球多重利空打擊 亞太股市週一表現低迷

全球市場遭逢多重利空衝擊，週一 (10 日) 亞洲股市開盤重挫，美國股指期貨也出現急跌，相較之下，外匯市場上避險貨幣日圓走高，黃金、原油均見漲勢。

亞太股市早盤一片慘綠，日經 225 指數早盤跌幅維持 2% 附近，韓國首爾綜指跌 1.5% 左右。台股跌點在 10 點之後也突破百點，跌幅 1% 左右。陸股、港股也未逃過近 1% 下跌命運。

上證指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

華為事件持續發酵

股市面對多重利空打擊，首先是上週引發全球動盪的華為 CFO 被捕事件，仍在市場引起關注。中國外交部連續召見美加駐華大使，提出嚴正交涉和強烈抗議，要求美方撤銷逮捕令。

加拿大檢察官 John Gibb-Carsley 上週五在庭審中表示，美國指控華為使用一家名為 Skycom 的公司與伊朗做生意，違反了制裁令，而孟晚舟隱藏了華為與 Skycom 的關係。美國希望將孟晚舟引渡。

這一事件擾亂全球市場，投資人擔心它可能破壞中美貿易緊張局勢和解的前景。

大和住銀投信投資顧問首席策略師門司總一郎表示，目前股市的最大擔憂是美中貿易衝突以及華為事件，在美中 90 天的休戰期間，貿易主題仍將主導市場，市場將等待雙方任何讓步的跡象。

美英政局均有危機

除了華為 CFO 事件進一步發酵之外，美國政壇也並不太平。知情人士透露，白宮辦公室主任 John Kelly 料將很快離職，據稱美國副總統彭斯 (Mike Pence) 首席幕僚 Nick Ayers 有望接任。一位知情人士稱，川普已於上週四 (6 日) 告訴助理：「任何事不要再與凱利討論，打給 Nick，他才是我的人。」

英國議會即將在本週二將表決脫歐協議，隨著事件臨近，也令金融市場情緒承壓，即將於週二 (11 日) 晚間舉行的表決中，梅伊將面臨著一場慘敗，已有超過 100 名保守黨議員公開表示反對她的脫歐協議。

經濟數據引人憂心

另一方面，美國最新公布的非農數據也不佳。勞工部公布，11 月新增非農就業職位 15.5 萬個，市場原預期自 10 月的 23.7 萬個跌至 20 萬個，跌幅超市場預期。

週末公佈的其他數據顯示，中國 11 月進出口驟降，突顯出海內外需求放緩疲態，外界益發認為中國當局將很快會推出更多支持做法，以免經濟降溫過快。