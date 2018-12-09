11月中國對美進口下跌25% 創2016年1月以來最大月跌幅

12 月 8 日，海關總署公布了中國 11 月的外貿數據，其中，中國對美國進口年增率獲得較大幅度下滑。

具體數據來看，前 11 個月，中美貿易總值為 582822.2 百萬美元，增長 10.9%。其中，中國對美國出口 438172.1 百萬美元，增長 12.9%；自美國進口 144650.2 百萬美元，增長 5%。

而 11 月當月，中國對美國出口 46216.8 百萬美元，相較去年同期的 42095.97 百萬美元，增長了 9.8%。但 11 月中國自美國進口規模達 10665.6 百萬美元，與去年同期的 14228.1 百萬美元相比，年增率下降了 25%，這也成為了自 2016 年 1 月以來最大單月跌幅。

中信證券明明研究團隊指出，11 月份對美出口單月年增率增速為 9.79%，而該增速在 5 月至 10 月則一直高於 11%，去年同期的增速則為 15.21%。因此，對美出口有一定基數效應，但是搶出口效應也出現一定消散。至 11 月對美貿易累計差額繼續擴大至 2935 億美元。這也與近期美國公布的創 10 年以來的新高的貿易逆差一致。

此外，明明團隊還表示，11 月人民幣兌美元匯率均值為 6.94，較 10 月變動不大，但較去年同期 6.62 有較為明顯貶值，而且去年同期處於升值周期的開始階段，因此匯率因素對於出口仍有的支撐。但是，從廣交會的數據、PMI 新出口訂單分項、搶出口效應有所消退以及全球的經濟下行壓力來看，即便匯率有所支撐，未來出口數據仍然將面臨下行壓力。

『新聞來源／華爾街見聞』