上銀11月營收為9個月新低 Q4仍將優於去年同期

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (6) 日公告 11 月合併營收 23.01 億元，受到美中貿易戰影響，中國接單情況趨緩，營收月減 13.16%，年增 12.74%，雖創歷年同期新高，但為近 9 個月新低；前 11 個月累計營收 276.36 億元，年增 45.23%，續創歷年同期新高。上銀預期，雖然第 4 季營收將較第 3 季稍減，但仍會優於去年同期。

受到美中貿易戰影響，陸廠擴充計畫減緩，也影響對工具機的採購，不過，上銀出貨以高階產品為主，受影響不大，雖然中國接單情況趨緩，但智慧製造需求仍火熱，訂單持續增加。

上銀董事長卓永財表示，今年第 4 季到明年第 1 季為工具機產業的重要觀察期，預期第 4 季出貨量會較第 3 季稍減，但會優於去年同期，而明年第 1 季由於進入淡季，出貨量又會再較今年第 4 季減少，盼能在第 2 季恢復成長動能，使營運維持與今年第 2 季相當的水準，對明年整體展望為「保守中帶樂觀」，營運將有適度成長。

上銀第 3 季稅後純益 17.42 億元，再寫單季獲利新猷，每股稅後純益 5.94 元，創單季新高；前 3 季稅後純益 45.23 億元，賺約 1.5 個股本，年增 1.39 倍，每股稅後純益 15.59 元，續創歷年同期新高。