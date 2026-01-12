鉅亨網記者劉玟妤 台北
喬山 (1736-TW) 受惠家用與商用市場需求強勁，帶動 12 月營收 88.04 億元，年月雙成長，2025 全年營收 543.99 億元，年增逾 1 成，連續 8 年創高。喬山指出，從目前接單狀況來看，看好第一季訂單年增雙位數。
喬山 12 月營收 88.04 億元，月增 52.8%，年增 15.65%；第四季營收 194.19 億元，季增 61.25%，年增 11.78%；累計 2025 全年營收 543.99 億元，年增 13.84%
喬山指出，12 月為健身器材產業旺季，家用健身器材升溫，除自有零售通路銷售穩健，大型量販通路年增幅度也優於整體市場。
商用市場方面，包括美國、歐洲及拉丁美洲主要大型連鎖健身房持續展店，新客戶開發與既有客戶擴張同步推進，帶動集團商用訂單穩定成長，成為營收再創高峰的重要動力。
展望 2026 年，喬山表示，持續朝商用市場市占率 50% 的目標邁進，家用市場則透過創新產品推陳出新，擴大實體與線上通路營收規模；按摩椅事業體部分，除深化日本市場布局外，亦將加速推廣至國際市場。
喬山進一步指出，觀察目前接單狀況，第一季訂單可望延續雙位數以上的年增幅度。此外，越南二廠建廠工程進度順利，預計第三季量產。整體而言，在新產品、新客戶開發及市場布局持續擴大的帶動下，對 2026 年營收與獲利表現維持審慎樂觀，可望延續成長軌道。
