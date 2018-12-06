〈房產〉鼎固-KY出售北京鼎好電子城股權 估貢獻每股獲利4.32元

鼎固 - KY(2923-TW) 今 (6) 日經董事會決議通過，授權董事長與 Sunlight 公司簽署協議，以人民幣 41.9 億元（約新台幣 186 億元）金額，出售控有位於北京中關村鼎好電子城的子公司股權，完成交割後，預計鼎固將認列稅後純益約新台幣 75 億，每股獲利可貢獻約 4.32 元。

同時，鼎固此一子公司股權處分案完成後，鼎固將獲取高達約 5.1 億美元現金流入，能有效充裕鼎固的營運資金，使公司未來經營更有靈活性。公司並指出，對於此一交易獲得的資金，考量以包括持續投資其他建案、償還銀行借款或者發放股利給股東的三大方向。

鼎固指出，鼎好電子城位於中國中關村核心區域內，本身除了大型電子商城之外，還包括兩座辦公大樓，其中入住有眾多科技公司，以及創業孵化器企業。

鼎固同時在今天召開的法人說明會中指出，鼎固目前的土地有 33% 在建，36% 已完工，31% 已完工；依照土地區域分布來看，57% 分布在上海，23% 在重慶，13% 在江蘇，7% 在北京。

至於鼎固的現有商業大樓，該公司指出，由於轉型得早，已由百貨零售轉向餐飲及娛樂，也有不錯的出租率，目前也不受中美貿易戰的消費觀望的影響。