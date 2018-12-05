盤前財經大事搶先讀2018年12月05日

今日操盤前瞻

台灣 11 月外匯存底統計

美國股市休市一日、11 月 ADP 就業報告

中國 11 月財新服務業 PMI

法說會：華豐、美隆電、太設、台新金、中裕、長園科、福興

股臨會：地心引力、芮特 - KY

除權息：長榮航、崇佑 - KY

新股掛牌：興能高

美股大屠殺！一日行情後幾血染所有板塊 道瓊大跌近 800 點

由於美中一個共識各自表述、殖利率曲線倒掛，引發市場對經濟放緩與貿易的持續擔憂，終結美股昨日一日行情，美股週二 (4 日) 創 10 月份股災以來最大跌幅，道瓊大跌近 800 點。閱讀全文...

高盛：明年錢放哪 回報都很低 現金最棒

今年主要資產類別只有平均水準，在多資產組合中，不管是股市還是債市的表現都沒有特別好。高盛分析師認為，明年除了美元和短期貨幣市場以外，多數資產類別的表現也會如同今年。閱讀全文...

前美國貿易代表說 中美貿易休兵只是暫時 只能喘口氣

一位前美國貿易代表週二告訴 CNBC 說，美國與中國之間的貿易休兵，讓各方有機會喘一口氣，但充其量這僅是 90 天的暫時措施。「我們見到市場有所反應，不只在美國，而是全世界，讓投資人都能喘一口氣，」前美國貿易代表柯克 (Ron Kirk) 說。閱讀全文...

國銀全年獲利可望突破 3000 億元 挑戰歷史新高

金管會昨 (4) 日發布，截至今 (2018) 年 10 月底止，本國銀行累計前 10 月稅前盈餘達 2932.15 億台幣，創下歷年同期新高，全年不但可望突破 3000 億元，也有機會創歷史新高。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉Fed 的鴿聲即將突如其來！！

2018 年 12 月 2 日，美國總統川普與中國國家主席習近平，於阿根廷 G20 會議中達成初步共識。2019 年 1 月 1 日，美國不再對中國製造提高關稅，但是中國需要竭盡所能降低貿易逆差；否則在 90 天、三個月之後，2019 年 4 月 1 日、美國將對中國製造，加徵關稅到 25%。閱讀全文...



