高盛：明年錢放哪 回報都很低 現金最棒

今年主要資產類別只有平均水準，在多資產組合中，不管是股市還是債市的表現都沒有特別好。高盛分析師認為，明年除了美元和短期貨幣市場以外，多數資產類別的表現也會如同今年。

高盛全球股票策略師 Christian Mueller-Glissmann 在週二給客戶的報告中指出，「我們普遍預期 2019 年又是跨資產低風險調整之收益表現的一年，我們偏好現金並持續加碼。」

高盛稱其資產配置是「適度親近風險」，加碼股票和大宗商品，並減持債券。Mueller-Glissmann 預期債券收益率仍然很低，且認為就算是避險交易，債券的價值「恐怕還是很差。」

但 2019 年，現金最棒。

「隨著波動率開始上升，美國現金是收益率最高的資產類別，且在風險調整基礎上具有強硬基準。根據我們的預測，2019 年的風險回報應會改善，效率前沿更陡峭，尤其是股票回報更高。」

本週，在中美貿易戰宣布停火 3 個月以及油價因加拿大減產與 OPEC 預計減產而上升後，股市上漲，但高盛認為這樣的熱情不會延續到明年。

從正面角度來說，該分析師表示，今年初多數資產都很貴，但經歷這一年下來，那些天價資產大部分都下降了。

「這改善了中期回報的前景，但我們認為 2019 年的宏觀經濟背景比較疲弱，恐縮限回報潛力。」