美股盤後 – 美股大屠殺！一日行情後幾血染所有板塊 道瓊大跌近800點

由於美中一個共識各自表述、殖利率曲線倒掛，引發市場對經濟放緩與貿易的持續擔憂，終結美股昨日一日行情，美股週二 (4 日) 創 10 月份股災以來最大跌幅，道瓊大跌近 800 點。

週二 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 799.36 點，或 3.10%，收 25027.07 點。

S&P 500 指數下跌 90.31 點，或 3.24%，收 2700.06 點。

那斯達克指數下跌 283.09 點，或 3.80%，收 7158.43 點。

費城半導體指數下跌 63.39 點，或 4.98%，收 1209.35 點。

在 S&P500 指數跌破 200 日均線，幾乎血洗所有板塊，自 10 月 10 日拋售以來的最大跌幅，觸發更多來自演算法交易基金的拋售，金融股重創，跌幅為 4.4%；那斯達克指數下跌 3.8%，收於修正區域。

週二所有板塊幾乎全部血洗。(圖：finviz.com)

科技股全面重挫。蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.40%；Netflix (NFLX-US) 下跌 5.16 %；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 5.87 %；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.18 %%；臉書 (FB-US) 下跌 2.24 %；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.83%。

蘋果近月接連遭到投行降評。(圖：AFP)

由於智慧型手機市場飽和，影響佔據蘋果營收半壁江山的 iPhone 銷售，蘋果接連遭到投行降評，週二 (4 日) 蘋果再遭匯豐銀行降評，將該公司股價評級從「買入」下調至「持有」。

半導體類股慘不忍睹，AMD (AMD-US) 暴跌 10.92%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 7.60%；Intel (INTC-US) 下跌 4.75%。

金融股以美國銀行 (BAC-US) 領跌，跌幅達 5.46%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 4.46%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 4.54%；高盛 (GS-US) 下跌 3.82 %。

台股 ADR 全面重挫。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.33 %；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.61%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.41 %；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.91%。

企業消息方面，美中貿易的不安情緒，拖累波音 (BA-US) 和開拓重工 (CAT-US) 分別下滑 4.9% 和 6.9%。

由於擔心亞馬跨足物流導致競爭加劇，道瓊運輸指數成為表現最差的主要美國指數之一，聯邦快遞 (FedEx)、優比速 (UPS) 股價大跌。

華爾街分析

週二股市可謂利空出盡！美中關稅進展讓投資者憂心忡忡，川普週二警告說，如果雙方無法解決分歧，他將恢復關稅。

市場還擔心聯準會的升息發言，舊金山聯準會分行行長 John Williams 週二表示，我確實繼續預期利率的進一步逐步上升將最有利於促進經濟持續擴張，Fed 應該在未來一年左右繼續升息。

德意志銀行駐紐約首席美國經濟學家 Joseph LaVorgna 表示：「也許我不會像其他人一樣認為聯準會轉鴿派。」

市場更擔心美國債市引發的問題。美國債市殖利率中，部分殖利率曲線確實倒掛，2 年公債殖利率連續第 2 天高於 5 年期公債殖利率。

Horizon 投資服務公司執行長 Chuck Carlson 認為：「人們擔心倒掛的殖利率曲線意味著經濟衰退的前兆。」

Robert W Baird＆Co。的常務董事 Michael Antonelli 說道：「今日動盪感覺市場是被遺棄的情人。無論出於何種原因，市場已經相信 G20 取得了進展，結果卻如此悲涼、感覺受騙。一堆負面新聞 (如英國脫歐)，然後殖利率曲線表現碾壓失控，我們感到噁心。」