前美國貿易代表說 中美貿易休兵只是暫時 只能喘口氣

一位前美國貿易代表週二告訴 CNBC 說，美國與中國之間的貿易休兵，讓各方有機會喘一口氣，但充其量這僅是 90 天的暫時措施。

「我們見到市場有所反應，不只在美國，而是全世界，讓投資人都能喘一口氣，」前美國貿易代表柯克 (Ron Kirk) 說。

「至少，情況沒有再惡化。兩國領袖利用機會，至少降低了目前的緊張，值得肯定。現在，長期的問題在於，下一步要怎麼做？」他在倫敦告訴 CNBC 電視台說。

「但是，這次休兵只有 90 天，如果我們不能團結，不了解未來方向，則不久後，問題依舊。」

週一，全球股市對週末達成的中美貿易休兵，以利多反應。在這次休兵之前，投資人擔憂美國與中國相互施加報復性關稅已數月之久。

G20 高峰會上週末於阿根廷舉行，川普總統與中國國家主席習近平在晚宴中同意停止進一步課徵關稅，為期 90 天。

但這項協議遭批評缺少具體內容，可能脆弱，單單休兵何時開始，便已混淆不清。川普的經濟顧問 Kudlow 週一告訴記者說，90 天的時間表將於 1 月 1 日開始。但稍後白宮發出更正通知，表示該時間表係於 12 月 1 日開始。

柯克說：「我們達成的只是口頭協定。兩國於未來 90 天將持續協商。但至少我們已懸崖勒馬，儘管只是暫時，這仍是好消息。」