【林奇芬專欄】川習會有解?多空看川普鮑爾

金融市場行情，10 月大地震，11 月上下跳曼波，只有一個「悶」字可形容。美股走勢進一退二，歐洲股市則是越走越低，新興市場反而呈現跌深反彈。從資金流向來看，資金稍微轉向新興市場股票與債券，但主要仍看美元臉色，如果美元盤整，新興市場會有較好的反彈空間。另外，若美中貿易戰有轉圜空間，市場也會有慶賀行情。

近一個月股市排行榜，漲幅第一的是台灣櫃買，漲幅 13.8%，但台灣加權漲幅僅 4%，由此可知，跌越深的反彈力道越大。近一個月表現較好的市場，包括香港恆生、阿根廷、日經、新加坡、印尼、巴西、土耳其等，都是先前跌幅較大的市場。而近一個月跌最深的市場，則是先前漲幅最大的油價。

科技、油價，雙重拖累美股

11 月受傷最重的是能源類股，油價持續重挫，不僅拖累相關股票，也影響中東國家與俄羅斯股市。不過，好處是油價若持續下跌，可以讓通膨壓力舒緩，或許聯準會升息腳步不需要太過急躁，這正是近期市場期待的題材。所以近一個月美國 10 年公債殖利率小幅回檔，在 3% 附近盤整。

雖然美國基本面良好，但二大風險壓抑股市上揚力道，一是蘋果銷售不如預期，持續砍單衝擊半導體類股，二是油價下跌，拖累能源類股。此讓近期 S&P 500、Nasdaq 走勢無力。

但二大風險，短期內逐漸消化，接下來還是要看明年景氣。目前最擔心的還是中美貿易戰，若川普仍堅持對中國出口產品課徵高額關稅，則會影響明年消費力道。此外，川普一心一意要讓製造業回美國，增加就業，可是美國汽車大廠 GM，近期卻宣布要關閉美加七個工廠，且要裁員 1.4 萬人。這個舉動讓川普氣炸，但也讓人擔心，美國的高就業市場是否開始面臨隱憂。

新興市場反彈，仍看美元臉色

近二個月新興市場貨幣出現跌深反彈走勢，同時帶動新興市場債與新興市場股票回神。其中，巴西、印度股市較為強勁，俄羅斯、中國較疲弱。而先前跌深的東協股市，近期也止跌反彈。

不過，除了印度、中國可受惠於油價下跌之外，其他國家目前並沒有太大的利多可支撐。若以出口原物料為主的國家，在中國需求疲弱下，難以支撐經濟成長，但是中美貿易戰可能加速中國產業外移，中長期則以東協國家較受惠。短線新興市場股市仍以跌深反彈觀察，偏向區間波動。

相較之下，新興債則比較有吸引力。主要是新興債與美國公債的利差，遠比高收債來的高。例如，巴西 10 年公債殖利率高達 10.12%，美國公債 3%，二者利差就有 7%。另外，俄羅斯 10 年債利率 8.84%，與美國公債利差也有 5.8%。而印度、印尼、菲律賓等，10 年債也在 7% 以上水準，與美國公債利差在 4% 以上，都可吸引固定收益投資人買進。

先前因為美元走勢強勁，拖累新興貨幣貶值，也拖累新興債表現。但近期新興貨幣幣值回穩，逐漸吸引國際資金流入。未來新興債風險主要在美元升值空間，但隨著美元今年可能升息 4 碼，明年最多 3 碼的預期下，未來升息空間逐漸縮小。若油價可維持較溫和走勢，升息速度可較為緩慢，明年美元持續大漲機會較低，此也讓新興債更有表現機會。

看川普鮑爾臉色，明年景氣陰或晴

近期觀察重點，一是本周末 G20 會議，中美之間能否出現緩和氣氛，若中美談判有突破，有機會推升國際股市持續反彈，若雙方箭靶弩張，則股市仍將面臨壓力。11/28 美股漲幅都超過 2%，陸股漲幅也超過 1%，似乎朝樂觀方向期待。

另外，則是聯準會升息動作，若聯準會 12 月保持升息，對市場仍有資金收縮壓力。但主要仍看鮑爾如何說明聯準會接下來的政策方向。若升息態度較為和緩，也有利於市場持續上揚。

美股景氣走入末升段，市場保持居高思危的警戒，短線股債市雖有反彈空間，但投資人仍須要保持風險意識。近期美國高收債與公債利差擴大，顯示高收債風險逐漸升高，值得投資人留意。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

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