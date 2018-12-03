【鐘國忠專欄】全球指數又大漲了!好好把握這波紅包上漲行情

(一) 『經濟』議題被重視

還記得沒多久前，台股還曾在 11/23 選前一天見到 775 億元新低量! 同時還記得沒多久前，美國總統川普曾在 11/28 又重申將針對價值 2670 億美元的中國進口貨品開徵關稅，並公開點名 iPhone 與筆電等已被視為「民生必需品」的消費性電子產品，將開徵 10％，甚至是 25％關稅，但還不到二周時間，美國總統川普與中國國家主席習近平才剛在 12/1 達成貿易戰休兵 90 天的「暫時停火」協議，將持續展開貿易協商，避免美中貿易緊張持續升高。而台股指數近期也難得出現連續上漲，近期單日成交量也放大到 1500 億以上，奇怪! 這一切好像變化得如此太快速，為何行情會變得如此大? 說穿了，就是大家都很在意『經濟』! 台股的走強，當然也是跟隨國際股市而走強，當中或許也跟選舉不確定解除有關，在此次選舉過程中，似乎經濟的議題一直是被各候選人提出來，尤其是高雄市更是媒體所關注的重點，也因為選完之後，即將將上任的市長，已開始為將上任的日子開始作準備，不管未來執行結果是如何，相信各縣市都是要向前衝，也因此民眾信心又逐漸回穩!

至於美中貿易出現壓力暫緩，當然經濟議題也是因素之一，主要是美國目前經濟在全球目前表現是最佳，但明年也開始會有成長的壓力，尤其美中貿易大戰繼續再戰，這對美中兩國也不是好事，但兩國角力本來就是難免，因此拉長雙方討論時間，或許也給兩國再思考的機會。

(二) 二大因素延升上漲時間

事實上，台股指數早已開始悄悄展開上漲行情。先前台股跟隨美股期中選舉作跌深反彈上漲，指數也從 10/26 約 9400 點附近，急漲到 11/8 在萬點附近作挑戰，而上次筆者也提到有部分投資高手早已在選前作布局，其中觀光類股更是領先台股先悄悄上漲，究竟在 2018 年歲末之際，台股的上漲行情能走多久? 以下筆者將從二個角度分析供給各位作參考:

1. 行情有機會到 2019 年農曆春節前: 從 2000 年以來，過去 Q4 與 Q1 單季都有高達 7 成以上的上漲機率，但是今年 Q3 收盤指數已在 11006 點，離今年最高點 11270 點或者下半年高點 11186 點，相差不遠，本來指數要再上漲就已相當不易，更何況還有美中貿易大戰的干擾，因此指數大跌也早是大家所預期，雖然目前離 Q4 底已剩下不到 1 個月時間，因先前 10 月跌幅過大，因此可確定今年 Q4 台股是下跌，但過去 2012，2011，2008，2007 與 2000 年當年度 Q4 收黑，可發現次年度 Q1 全都上漲，也就是說目前 12 月初雖已大漲，未來指數或許會有漲多而拉回，但由於明年 Q1 收盤指數將有機會高於今年 Q4 收盤指數，即未來指數也將呈現抗跌方式緩漲整理，而農曆封關約在 1 月底，過完年之後，Q1 就大概過了一半，因此推算行情應有機會走到 1 月中，除了規避年節長假效應之外，也將避免年節之後即將公布的年報效應。

2. 外資有回補機會: 過去從 2006 年以來，外資很少在 Q1 大賣千億元以上，更不用提到連續 2 年的 Q1 都是出現賣超，去年外資 Q1 賣超約 685 億元，而目前外資又即將過聖誕年節，因此單日大幅買超的動作應該不易長期連續，但聖誕假期過後，或有機會再度回流回補台股，也因此有機會讓台股的走勢得以延續到 1 月。

整體而言，歲末美中兩國釋出善意，也給全國投資人一個紅包行情，但別忘了一點，本來 2019 年全球經濟成長壓力不小，故此次上漲過程中，別忘了好好檢視手中持股，適當作個股『汰弱留強』動作，這點相當重要!