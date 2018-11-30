桃空職工發動會員陳情 長榮航發表聲明 強調以永續經營為目標

針對桃園市空服員職業工會 (桃空職工) 發動會員，指控長榮航空 (2618) 玩兩面手法，要求具體面對工會訴求，長榮航空再次表達，一直以來本著誠信與桃空職工持續協商，部分訴求雙方已有共識，針對空服員於總公司陳情，長榮航空回應強調反駁不實指控，公司以永續經營為目標，兼顧員工福利與股東權益，增進勞動條件一體適用，同仁團結不容被分化等。長榮航空強調，公司照顧員工、持續改善勞動條件的信念自始至終從未改變，但是，長榮航空為 100% 純民營公司，經營績效需要對數十萬投資大眾、國內外法人機構負責，同時也需要肩負永續經營的企業社會責任，在提升員工勞動條件以及獲利回饋員工的同時，也需要兼顧投資大眾的權益及合理的報酬率，讓公司能夠永續經營。



經由歷次團協，雙方已針對每個月保障飛行時數 60 小時達成共識，長榮航空更主動提議，為讓員工能及早適用此項保障，縱於 2019 年 1 月 1 日團協尚未簽訂，公司同意提前實施；另雙方亦已同意特休給予 2 小時飛行津貼給付原則，惟因工會堅持在此議題上不能一體適用全體組員而尚無共識，桃空職工指控長榮航空進展甚微，與事實不符。



而長榮航空空服員薪資包括底薪、飛行津貼及其他各項津貼，日支費則是空服員停留外站的餐費、雜費，現行每小時 90 元的日支費，除早餐已由公司支付餐費外，換算下來空服員平均每頓餐費約 1,600-2,000 元，是否不敷使用可受公評。長榮航空也提出以 90 元為基準，將逐年參照國際物價指數酌情調整之對案。



在團協會議中，長榮航空請桃空職工提出日支費不敷使用之場站及説明，以利深入研議如何改善，但是桃空職工直至今日仍僅以直接比照華航 (2610) 現行標準，拒絕討論其他方案之可行性。



長榮航空空勤組員派遣均遵循相關法規，並依經驗值針對可能超時之航班進行風險管理及採取因應措施，譬如今年桃園－北京航線即已安排雷雨好發的 8 月份在北京過夜，高雄－東京航線亦自今年度開始，在冬季班表將改為過夜航班。公司並於團協中針對桃空職工所提的其他有疑慮之航班，持續提出優化方案之討論，工會指責公司毫無改善顯非事實。



此外，長榮航空強調，飛航至今的發展成果，是每一位同仁各司其職、一起打拼的結果，多年以來公司秉持照顧員工的信念，不斷的改善勞動條件、增進全體員工福利，都是一視同仁、公平對待，自始至終都不會改變，是長榮航空能夠永續經營的根基。



長榮航空尊重、也願意聆聽各工會為增進員工勞動條件與福利，提出合理、合法的主張與建議，但是公司照顧員工的美意絕對不容被分化，絕不會有差別待遇，一定會落實到每一位同仁，維持公司同仁團結、勞資和諧。