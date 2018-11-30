〈醫療科技展開展〉統一首度參展 集結集團11品牌協力上場

統一 (1216-TW) 集團首度應邀參加 2018 台灣醫療科技展，配合提供國內外最佳醫療、健康、照護等全方面解決方案宗旨，集團集結統一企業 7 個事業單位及統一藥品兩家公司共 11 個品牌、29 項保健產品以「統一企業集團營養保健中心」攤位合力參展。

統一企業集團此次參展的項目，並完整涵蓋統一目前 12 項市售取得國家健康認證的產品，將是統一集團首次對外展現其於保健領域之研究深度及企圖心，有別於過去大家所認識的一般消費性食品性質。

統一企業公共事務室經理凃忠正表示，能獲得國家健康食品認證標章並不容易，不但產品研發必須確保保健功效的持續性，驗證功效的動物或人體試驗及安全性試驗也投資龐大，但統一企業多年來仍努力開發更多有益國人健康的健康食品、保健食品、營養補充劑等，以順應國家急遽高齡化對健康產品的需求。

目前統一企業市售獲得國家健康食品認證的 12 項產品分布於 5 大類保健功效，分別為調節血脂、不易形成體脂肪、調節血糖、胃腸道功能改善，以及輔助調整過敏體質。 其中以「調節血脂」的產品為最多，其他還有「調節血糖」、「胃腸道功能改善」及「輔助調整過敏體質」的產品。

統一企業在今年初由集團千禧之愛健康基金會引進鴻海 (2317-TW) 集團永齡健康基金會的雲端智慧機台「H2U 健康 ATM」於 90 家統一超商 (2912-TW) 及 10 家康是美設立的「千禧智慧健康小站」，目前全國使用人次已累計 62 萬人次，能讓民眾測量血壓、心跳、體重、額溫，系統還能自動演算出 BMI（身體質量指數），並可長期追蹤個人健康數據，此次也因兩攤位相鄰，民眾有了到永悅健康上機體驗就可再到隔壁統一企業集團攤位領取可愛腰圍捲尺的機會。