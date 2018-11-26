長榮航深耕東北亞版圖 日本線運能將成長逾1成

長榮航 (2618-TW) 今 (26) 日宣布，明年 6 月 6 日起飛航桃園 - 名古屋航線，之後第 3 季也將陸續開桃園 - 青森、桃園 - 松山航線，東京成田、大阪、沖繩、仙台等航線，則將依 787 新機交機時程，陸續放大機型或增班，預計明年長榮航日本航線整體機位數，將增加 10% 以上，每周飛航日本將達到 146 班。

長榮航桃園 - 名古屋航線將以波音 787-9 夢幻客機飛航，每日飛航 1 班，提供 304 個座位數，分別為 26 個商務艙、278 個經濟艙。

長榮航總經理孫嘉明表示，787 新機陸續交付後，機隊運用將更具彈性，為持續深耕日本市場和全球布局，明年將重新調整日本航線運能，包括增加名古屋、青森、松山等航線；由桃園出發飛往東京成田、大阪的航班將會增加座位數，也陸續改以 787 或 A330-300 為主要營運機型。

另一方面，桃園 - 仙台航線則將由現行每周 4 班改為每日 1 班、桃園 - 沖繩增為每日 2 班。

長榮航目前共飛航日本東京、大阪、札幌、函館、仙台、小松、福岡、沖繩等 8 個航點，每周有 122 班，今年也提供青森、秋田、福島、熊本、松山、長崎和德島等航點的包機服務達 117 班，而明年除了增班，會配合旅行社需求持續提供不定期包機服務。