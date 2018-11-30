王道銀行成功募集30億元甲種可轉換特別股 明年1月9日掛牌上市

王道銀行 (2897) 首度發行甲種可轉換特別股，募集總金額 30 億元，將於明年 1 月 9 日於台灣證券交易所掛牌上市，股票代碼為 2897A。王道銀行甲種特別股是國內金融業上市掛牌，唯一具有轉換權的特別股，股東可於明年 11 月 30 日起，選擇以 1：1 的比例申請轉換成普通股。



王道銀行甲種特別股股息率為 5 年期 IRS(利率交換) 利率加上固定加碼利率，自發行日起，前 5 年半股息率 4.25%，提供投資人穩定報酬，其後每 5 年半將隨 5 年期 IRS 利率變動而進行調整，是同時具有債權和股權屬性的投資標的。



王道銀行營運長張政權表示，此次發行特別股所籌募資金 30 億元，將用於擴大營運規模、拓展長期業務，並強化資本結構、提升資本適足率，而資本適足率與第一類資本適足率可望分別提高至 13.21%、11.15%。