羅麗芬(6666)、杰力(5299)、大魯閣(1432)、華園(2702)、長榮航(2618)

羅麗芬 - KY(6666)：受惠中國政府對美容產品要求逐項檢驗合格，加上美容護膚行業消費升級，營收獲利同步走高，連續 3 年翻倍成長，今年前三季業績已超越去年全年。股價橫盤整理數日後，今日早盤一路攻高，創下波段新高 180 元，創高後遭逢賣壓而拉回。

杰力 (5299)：MOSFET 缺貨行情再現，產品價格可望持續調升，在智慧家居、電動車等新應用持續成長，後市營運無虞。創下波段新低 67.8 元後，法人持續買進，今日股價跳空開高，創下波段新高 116.5 元，未來持續挑戰收復半年線。



大魯閣 (1432)：新任高雄市長韓國瑜將開放陸客來高雄觀光旅遊，可望挹注大量的營運動能，高雄觀光業可望苦盡甘來。連續出現三根攻擊紅 K，今日早盤一度攻上漲停，並收復年線，創下波段新高 10.65 元。



華園 (2702)：受惠於高雄新任市長政治利多，可望迎來陸客光臨高雄，在美國加州市場部分，可望迎接聖誕節行情，營運動能強勁。股價突破橫盤整理區間，連日出現攻擊價量，今日股價開高走高，創下波段新高 23.3 元。



長榮航 (2618)：國際油價面臨大幅下修，航空業營運成本下降，且深耕日本航線，可望迎接寒假的旺季來臨。股價築底後緩步墊高，近日出現攻擊信號，今日股價跳空開高，創下波段新高 16.55 元，漲幅逾 7%，遭逢上檔大量區間而出現賣壓。