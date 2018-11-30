盤前財經大事搶先讀2018年11月30日

今日操盤前瞻

股東會：彥陽

法說會：厚生、華紙、全台、東台

〈第一金法說〉海外獲利明年目標衝 5 成 歐美分行拚明年開業

第一金控 (29) 日舉行第 3 季線上法說，金控發言人方螢基表示，核心子公司第一銀行截至第 3 季為止，海外獲利占全行獲利比重約 43%，緊抓美元利率攀升，將繼續深耕海外市場，希望明年海外獲利比重可望提高至五成。閱讀全文...

PIMCO 基金經理人：賣掉美科技股 改買新興市場吧！

美股反彈，投資者可能很開心，但專家建議這美好的時光恐不長久。PIMCO 基金經理表示，「美股已經變得很昂貴且泡沫又多，尤其是 FAANG 股，如果他們不能強化這觀點：10 年後他們會比現在的規模大 10 倍，那麼他們的價格就過高，之後表現將非常糟糕。」閱讀全文...

〈Fed 會議紀錄〉聯準會 12 月升息大勢底定 明年 3 次升息具靈活性

週四 (29 日) 聯準會公布 11 月利率會議紀要顯示，12 月升息的可能性很大，但對 2019 年的貨幣政策不確定性增加，與會官員對貿易緊張局勢和企業債務如何影響經濟增長表示擔憂。閱讀全文...

〈分析〉Fed 偏鴿 中國最快可能明年降息？

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三發表談話，認為美國利率正接近中性利率，市場普遍解讀這意味著聯準會將提前結束升息。中信證券明明研究團隊認為，如此一來，中國「降息」的最大約束已經放鬆，不排除明年較早時候，中國就可能降息。閱讀全文...

華爾街投行共識：日圓未來 2 年將走強

據《彭博社》最新公布調查，未來 2 年日圓兌美元匯率可能從目前的 113.70 升至 105 日圓，德國商業銀行和摩根士丹利等一些較為樂觀的分析師則認為，美元對日圓可能進一步跌破 100 關口，達到 5 年來最低水平。閱讀全文...



