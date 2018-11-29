〈第一金法說〉海外獲利明年目標衝5成 歐美分行拚明年開業

第一金控 (29) 日舉行第 3 季線上法說，金控發言人方螢基表示，核心子公司第一銀行截至第 3 季為止，海外獲利占全行獲利比重約 43%，緊抓美元利率攀升，將繼續深耕海外市場，希望明年海外獲利比重可望提高至五成。

第一銀行目前海外獲利前三名市場，分別為香港 (稅前盈餘新台幣 9.5 億)、柬埔寨金邊 (稅前盈餘新台幣 6 億) 與，洛杉磯 (稅前盈餘新台幣 4 億元)，其中洛杉磯受惠於自貸放款業務挹注，擠下紐約分行成為海外市場獲利前三強。

方螢基表示，美元利率持續攀升，海外業務不僅可提高利差也有助於分散風險，一銀深耕多年的新興國家市場，包括柬埔寨、越南等據點，今年也受惠於美國升息挹注獲利表現，目前正積極籌設德國法蘭克福分行、美國休士頓分行，與印尼雅加達辦事處，預計在明年陸續開業營運。

第一金今年前 3 季稅後純益 143.04 億元，較去年同期略減 3.6%，每股稅後純益 (EPS)1.16 元，核心子公司一銀前 3 季放款餘額 1.65 兆元，較去年增加 6%，但淨利差 (NIM) 卻下滑卻從去年第 3 季的 1.26 個百分點下滑至 1.2 個百分點。

第一金主管對此解釋，美國升息拉大台美利差，銀行財務操作的金融交易可因此賺取換匯利益，因此還原利息收益後，淨利差約可拉高至 1.26 個百分點，比起去年同期淨利差仍在持平狀態。