〈分析〉Fed偏鴿 中國最快可能明年降息？

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三發表談話，認為美國利率正接近中性利率，市場普遍解讀這意味著聯準會將提前結束升息。中信證券明明研究團隊認為，如此一來，中國「降息」的最大約束已經放鬆，不排除明年較早時候，中國就可能降息。

明明研究團隊指出，最新數據顯示，中國企業獲利狀況仍不樂觀，融資條件未見明顯改善，而近期一系列政策也顯示，政策層對於經濟下行壓力的關注，這些都引發市場關於降息的預期。

MLF 有下調空間

報告指出，2017 年下半年開始，中國央行先後四次上調 MLF(中期借貸便利) 利率，當前 1 年期 MLF 利率保持在 3.3%，已有下調的空間。相較之下，10 年期國債利率最低時曾降至 3.35%，目前已小幅上行至 3.39%。

MLF 與中國國債利率

明明認為，一方面，考慮到實體企業融資成本高，仍是短期內導致經濟承壓的因素之一，另一方面，為了加強 MLF 作為政策利率的引導作用，增強央行對市場利率的調控能力，未來央行將會適度下調 MLF 利率。

M1-M2 差值為負，處降息區間

如果比較 M1(狹義貨幣供應量) 及 M2 (廣義貨幣供應量)，當 M1-M2 差值為負數時，一般處於降息區間。明明指出，年初以來，央行雖採用了一系列的寬鬆政策，但 M1、M2 增速卻不斷走低，M1-M2 的剪刀差不斷收窄甚至轉負。由此也可看出，未來降息或可期待。

M1-M2 轉負

報告指出，過去中國 M1-M2 為負值時，發生在 3 個時期：階段一 2009 年、階段二 2012 年以及階段三 2015 年，均伴隨著降息。M1 與 M2 的剪刀差，一般產生於企業經營活力增長時期，2018 年剪刀差的消失，意味著企業經營活力的下降，將對經濟增長形成拖累效應。M1-M2 為負值且已經持續一段時間，反映企業投資需求不振，針對穩增長及支持小微民營企業的立場，未來降息可期。

另一個觀察指標，是社融 - M2 增速差與貨幣政策具有一定正相關關係，表現為降息和降准期間，社融 - M2 增速差也在收窄。

社融與 M2 增速

不排除明年降息的可能性

整體來看，明明團隊認為，隨著美國升息壓力減弱，制約國內貨幣政策的約束明顯減少。當前的數據顯示，降息政策的必要性在上升，時點在接近。

報告說，不排除在明年的較早時點推出的可能性，當然也可能考慮到春節、兩會因素，在一季度末或者二季度初推出也有一定的合理性。對於債券市場，隨著 MLF 利率的下調，央行逆回購利率也可能跟隨下調，那麼隨著短端利率的打開，長端利率將迎來進一步下行的空間。