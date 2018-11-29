華爾街投行共識：日圓未來2年將走強

據《彭博社》最新公布調查，未來 2 年日圓兌美元匯率可能從目前的 113.70 升至 105 日圓，德國商業銀行和摩根士丹利等一些較為樂觀的分析師則認為，美元對日圓可能進一步跌破 100 關口，達到 5 年來最低水平。

多位分析師預測未來日圓走強 (圖：Bloomberg)

德國商業銀行估計，日圓反彈的主要動能將來自日本央行的貨幣收緊政策，加上美國聯準會 (Fed) 升息週期漸趨尾聲，分析師認為，2020 年美元兌日圓有跌至 96 元的空間。

日本央行先前在 9 月利率會議決議，維持政策利率 - 0.1% 及日本 10 年期公債殖利率目標 0% 不變，並指出會在相當長的時間內保持目前極低的利率水準。

對此，法蘭克福匯市策略主管 Leuchtmann 表示，日本央行將開始擔心低利率對銀行業的長期影響，未來日圓會出現相當大的漲幅。

Leuchtmann 認為日本的貨幣收緊政策加上 Fed 升息漸緩將導致美元兌日圓跌至 96。而 Fed 主席鮑爾週三 (28 日) 針對明年升息的表述導致日圓上漲，某種程度上印證了他的觀點。

此外，摩根士丹利分析師 Hans Redeker 表示，日本央行 2019 年有望結束負利率政策，這將使日圓更具吸引力，預計到 2020 年底日圓將升值至 94。

然而並非所有觀點皆對日圓前景抱持樂觀看法。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 分析師 Jane Foley 表示，只有發生嚴重災難性事件時，日圓匯率才可能達到 94，她預計到 2019 年底，日圓對美元將介於 105 至 110 之間。

日本瑞穗銀行 (Mizuho Bank Ltd) 首席經濟學家強調，一切的關注焦點都在於 Fed 的貨幣政策。

他指出，受到交易員對於 Fed 收緊政策的結束預期影響，明年年底，日圓將跌至 100 美元左右，若交易員預期 Fed 停止交易，日本央行和歐洲央行將很難實現政策正常化。