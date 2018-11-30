〈Fed會議紀錄〉聯準會12月升息大勢底定  明年3次升息具靈活性

週四 (29 日) 聯準會公布 11 月利率會議紀要顯示，12 月升息的可能性很大，但對 2019 年的貨幣政策不確定性增加，與會官員對貿易緊張局勢和企業債務如何影響經濟增長表示擔憂。

最新聯準會會議紀要顯示，下個月美國央行基準利率目標將再次出現調整的可能性很大，意味著會 12 月升息大勢底定，與市場預期一致。

該會議內容提到，根據聯準會判斷，貨幣政策正常化過程採漸進式的方法依然適用，幾乎所有參與者都認為，如果就勞動力市場和通膨數據符合或高於目前預期，另一次升息可能很快得到保證。

該會議紀要還指出了聯準會對升息時機的擔憂，除了 12 月的舉措之外，聯邦公開市場委員會可能會批准在 2019 年再升息 3 次。

然而，聯邦基金和歐洲美元利率期貨價格顯示，金融市場預計明年僅升息一次。聯準會官員在 11 月 7 日至 8 日的會議上，同意將利率穩定在 2% 至 2.25% 之間。

與會官員們提到，貨幣政策不是預設的路線，而是根據經濟數據評估未來的決策，強調他們對 2019 年 3 次升息的政策預期具靈活性，如果經濟情勢發生劇烈變化，有可能就會改變。但一些人對未來升息的時機表示懷疑。

經濟活動的低迷和美元升值的可能性被視為下行風險。聯準會官員們指出，財政和貿易政策增加了前景的不確定性。在聯準會會議召開之前，10 月美股已下跌，但與會官員們表示，金融狀況仍在支持經濟增長。

關稅和債務

會議內容中最常提到的兩個重點是關稅和債務。美國及其貿易夥伴，特別是中國，今年一直在大量徵收關稅，而那些資產負債表較弱和信用評級較低的公司持續拖欠債務。

會議記錄中提到，一些與會者擔心，非金融業務部門的高額債務，特別是高槓桿貸款將使經濟更容易受到信貸供應急劇下降的影響，這可能加劇對經濟的負面衝擊，關稅或貿易緊張局勢升級的可能性，也被視為可能使經濟成長放緩超過預期的因素。

聯準會主席鮑爾稱利率略低於 (已接近) 中性水平。(圖：AFP)

9 月和 11 月會議紀要之間的差異

同樣值得注意的是聯準會 9 月和 11 月會議紀要之間的差異。9 月大多數人表示可能有必要將聯邦基金利率提高到中性水平；在 11 月的會議上卻沒有人提出這個論點。

聯準會官員們已經軟化了未來升息的基調，聯準會主席鮑爾和副主席克拉瑞達 (Richard Clarida) 在內的官員皆表示，與 2015 年 12 月首次升息相比，Fed 貨幣政策已接近「中性利率」，即既不加速也不放緩經濟增長。

市場顯示進一步升息的理由已減弱。自聯準會議結束後，10 年期美債殖利率觸及的 52 週高點 3.232% 後下跌，週四 (29 日) 來到 3.029%。

最新會議紀要公佈後，道瓊指數應聲上揚，一度觸及單日高點 25479.04，暫報 25416.73。