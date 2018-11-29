〈超眾法說〉5G帶動手機、網通散熱需求看增 明年業績估高個位數成長

散熱模組大廠超眾 (6230-TW) 今 (29) 日召開法說會，公司表示，今年第 4 季業績有機會創下歷年同季度新高，明年則受惠手機、網通對於散熱需求增加，可望帶動營運成長，加上車用、智慧家電應用同步看增，法人估明年業績將呈現高個位數年增。

展望明年，總經理郭大祺指出，5G 即將商轉，相關手機、網通產品等效能勢必也將更近，功率消耗大，對散熱需求也將提升，今年手機散熱產品營收佔比約 5-6%，預計明年將再成長。

除了 5G 之外，他也看好 HPC 高效能運算、資料中心，以及 IoT、AI 延伸的雲端運算、智慧家電等應用，均為散熱產品發展契機，他認為接下來將進入散熱多元應用的時代。

法人預估，在手機、網通散熱產品帶動下，將推升明年營收成長，加上與日本電產合作的效益可望逐步顯現，預估超眾明年業績年增率將達 5-10% 以上。

超眾 10 月營收 6.8 億元，年增 18.53%，副總經理林志仁指出，目前看來第 4 季可望創下歷年同季新高，但第 4 季因工作天數減少，要突破第 3 季營收 20.95 億元的單季新高有難度，累計超眾今年前 10 月營收 62.55 億元，年增 8.5%。

超眾今年前 3 季營收 55.7 億元，毛利率 19.2%，年減 2.4 個百分點，稅後純益 3.97 億元，年增 3.8%，每股純益 4.6 元。