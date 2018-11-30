PIMCO基金經理人：賣掉美科技股 改買新興市場吧！

截至週三收盤，美股反彈，推升 S&P 500 今年總收益率將達 4.4% (包含股息)，投資者可能很開心，但專家建議這美好的時光恐不長久。

PIMCO 旗下資產管理公司 Research Affiliates 創辦人、Pimco All Asset All Authority 等基金共同經理人 Rob Arnott 表示，

「美股已經變得很昂貴且泡沫又多，尤其是 FAANG 股，如果他們不能強化這觀點：10 年後他們會比現在的規模大 10 倍，那麼他們的價格就過高，之後表現將非常糟糕。」

Arnott 是價值導向的逆勢投資者，長期以來一直警告美股太貴，他認為現在美股就靠少數幾家大型科技股扛著，這情形令人相當擔心。

FAANG 股係指臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果(AAPL-US)、Netflix (NFLX-US) 以及谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)，加上少數幾家大型科技股如微軟(MSFT-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 和百度 (BIDU-US)等，這些已經成為市場集中和力量的巨大來源，他們的股本價值總額超過 4.2 兆美元，一直以來推動美股上漲。

Arnott 表示，「這七八家全是科技股，這完全不是一份多元化頂級公司的名單。」

他指出，根據諾貝爾經濟學家 Robert Shiller 制定的估值指標，美股交易價在市盈率 30 倍，基於過去 10 年週期性調整後的市盈率 (CAPE)。他稱，歷史上 CAPE 率只有一次曾達到 30，就是在網路泡沫化前夕。

相反來看，新興市場看起來像會令人尖叫的買點，其交易價格在 CAPE 率只有 13。投資者擔心不斷貶值的貨幣和商品價格可能會讓新興市場蕭條，且中美貿易戰也將持續拖累當地經濟成長。

但 Arnott 認為市場恐懼過度，「這貿易戰會實質上改變全球未來 10 年半數 GDP 的軌跡嗎？答案是不會。」

沒有壞消息就撈不到便宜，「股價會變更糟糕，之後才會好轉」如果你接受這樣的壞消息，就有機會可以獲得非常好的交易。因此， Pimco All Asset All Authority 投資者還沒有看到很好的回報，該基金今年下降約 7%，其 10 年期收益年率 5%，根據晨星，在中等風險目標類別內的共同基金中，這樣的表現落後 90% 基金。

Arnott 認為美股價格過高，這觀點抑制了該基金的收益。他一直在賣空美股，認為美股將走跌，同時強調「第三支柱」資產在通膨環境下將表現良好：商品、國債通膨保障證券和房地產投資信託。他也偏好「隱形通膨對抗者」，如新興市場股票和債券，以及高收益的美國垃圾債券。

過去 10 年內通膨不大，因此該基金的收益不好不令人意外，Arnott 稱其資產組合是「極端」多樣化，並不適合所有人，與他一起撐下來的投資者度過痛苦的 10 年，因為根據 SPDR S&P 500 ETF 的收益，美股這段時間年綠成長 14%。

SPDR S&P 500 ETF Trust 歷年走勢

儘管如此，Arnott 還是看到市場出現他偏好項目的機會，他認為美股短期內爆發熊市的可能性達 40%，如果投資項目切割美股將有不錯的表現，但他也承認投資者恐怕要耐心等候回報。

「我們關注的投資項目明年能否打敗美股？不能，但我有高度信心 10 年後可以獲勝。」