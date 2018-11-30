市場因誤解而樂漲 恐自食惡果 經濟學家：明年仍會升息4次

經濟學家反覆咀嚼 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三的演說內容，認為市場誤解鮑爾，且隨後的漲勢也過度反應了。

當然，鮑爾這回稱利率「接近」中性水準，明顯不同 10 月時的措辭 (利率離中性水準還很遠)，但實際來說，這些經濟學家認為，鮑爾只是說目前的利率接近 Fed 個別決策者估計的「範圍」，即 2.5% 至 3.5% 之間。

這其中的差別至關重要，可以判斷 Fed 將朝那個方向前進。

RBC 資本市場首席美國經濟學家 Tom Porcelli 表示，「近期市場可以肯定的是，他們誤解了 Fed 主席鮑爾。市場把他的談話當作轉鴿派的態度，但我們認為，鮑爾不是在暗示說現在已經接近那個範圍，所以他們很快會止步，鮑爾說的只是點出一個明顯的想法罷了。」

儘管如此，鮑爾一席話仍捲起股市巨浪，道指大漲 618 點，有助於舒緩 10 月股災大部分的創傷，但這股浪到了週四已見消停，市場轉向眼前中美貿易等各種難關，美股重要指數均收低。

除了股市上漲，市場也降低未來升息預期，根據 CME 計算，聯邦基金期貨交易目前只是出，下個月升息 25 個基點，接著 2019 年升息 2 次的機率只有 29%。(Fed 預期 12 月升息 1 次，明年升息 3 次)

Porcelli 認為這是錯誤觀點，因為按照過去升息循環，聯邦基金利率最終都會上升 100 個基點，或高於中性利率整整一個百分點。

「雖然大眾都說，Fed 已被股市波動嚇壞了 (這點鮑爾又在今日演說中駁斥一次)，但 Fed 政策最有可能的軌跡仍沒有變動。市場價格只反映明年升息 1 次，這反而暗示經濟更加疲弱。」

高盛、摩根大通均預期明年升息 4 次

華爾街鷹派經濟學家仍堅持其預測，高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 認為明年 Fed 將升息 4 次，遠高於目前 FOMC 受密切關注的升息意向點陣圖所透露的訊息。

在市場認為鮑爾立場轉鴿時，Hatzius 認為他這回的演說與先前的差別不大，基本上「與先前言論一致。」

他指出，鮑爾強調了兩件事，一是中性利率估計的重大不確定性，二是目前利率仍低於 Fed 中性估值模組的最低值。他重申逐步升息，我們解讀這意味季度升息，這是在升息太快或過慢的中間地帶。

無獨有偶，摩根大通也預期明年升息 4 次。該行首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示，市場過度討論鮑爾 10 月和 11 月言論的差異了，「這兩次談話的重點移轉非常明顯，但兩者措辭上的差異不大。」

事實上，Feroli 認為鮑爾基本上兩次都傳達同一件事，即 Fed 仍然距離 Fed 約莫 3% 的中性利率共識預期「很遠」， 「貼近」距離 100 個基點的估值範圍。

最終 Fed 仍最受前瞻經濟發展影響，例如政府的每月非農就業報告 (Feroli 預期該報告強勁)。

「至於中性利率，我們認為與先前委員會說法有太大差異。」他警告，「金融市場如果預期停止升息而歡天喜地，最終恐怕自食惡果。」

美銀美林經濟學家也認為市場對鮑爾的解讀太鴿派了。他們指出，Fed 也不確定中性利率是多少，而且升息後過陣子才會看到衝擊。

美銀美林全球經濟學家 Ethan Harris 表示，「我們認為，他自秋季觀點轉向，強調依賴數據以及貨幣政策落後，同時放棄推進限制性領域的需求，他此回的演說比過去幾次來得溫和，但我們認為這仍不是一個鴿派演說。」