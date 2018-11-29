市場學者不同調！鮑爾激勵道指大漲 經濟學家：他沒轉鴿派 這是過度反應

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三發表演說，稱利率接近中性水準，激勵美股大漲、美元下挫。

雖然市場反應迅速且劇烈，但經濟學家卻不認同「鮑爾此番言論代表利率新立場」的說法。

Capital Economics 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 表示，「我真的不認為他鴿派，這不是真的。他沒有說通膨變疲弱，也沒說經濟比我們想像的水準還疲弱。市場有點過度反應了。」

他指出，道瓊工業平均指數在鮑爾演說後大漲 500 點以上，但 10 年期公債殖利率一動也不動。

多倫多加拿大帝國商業銀行（Canadian Imperial Bank of Commerce）首席經濟學家 Avery Shenfeld 也認同此說法，稱鮑爾並非那麼鴿派。

「Fed 說過他們要調升至中性水準以上，如果他們要停在中性水準就好，他們可以縮手。」

Ashworth 和 Shenfeld 均指出鮑爾沒有暗示 12 月暫停升息。

Ashworth 認為 Fed 明年 3 月和 6 月都會升息，之後才會停下來。這已低於最新期 Fed 點陣圖顯示結果，即明年升息 3 次。

Shenfeld 也預期明年升息 2 次，並認為 Fed 將扭轉路線於 2020 年調降利率。

前 Fed 職員、目前為研究機構 Cornerstone Macro 分析師的 Roberto Perli 認為，鮑爾向市場傳達了「令人放心」的訊息。

「這個訊息就是『利率沒有預設的途徑』，因此 Fed 不一定要緊縮到中性水準以上。以市場角度來說，這是令人安心的訊息，因為這解決了市場對 Fed 緊縮的擔憂，他們擔心 Fed 會將利率調升至意圖使經濟放緩的水準。」

川普總統不斷向 Fed 和鮑爾施壓，甚至週二向媒體表示後悔選了鮑爾當 Fed 主席，鮑爾 10 月時為回應白宮壓力而發表言論，Northern Trust Co 首席經濟學家 Carl Tannenbaum 稱他討厭媒體所謂「鮑爾將撤回自己 10 月言論」的說法。

相較鮑爾 9 月記者會時的說法，Tannenbaum 不認為鮑爾對利率的態度「有變那麼多」。

他認為，再過 2 週多一點的時間，等 12 月升息後的記者會上，鮑爾就可以更明確表態。