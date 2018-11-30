與Netflix競爭 AT&T將在明年推三種影音串流服務

面對來自 Netflix (NFLX-US) 在串流影音上的競爭，AT&T (T-US) 表示計劃明年提供三種版本的串流媒體影音服務，其中包括華納兄弟、特納和 HBO 的原創電影和電視劇。

AT&T 在週四 (29 日) 表示，將在 2019 年底即將推出的新產品中，會有一項專門提供電影的計劃，另一個則是原創節目和熱門電影的組合，而第三種價格最高，將包含來自其他公司所許可的影音內容。

從競爭對手來看，迪士尼 (DIS-US) 也將在同一時間推出星球大戰和漫威節目的線上影音服務，而前迪士尼主席 Jeffrey Katzenberg 也正在製作一個新的節目，預計在明年推出。

由於該公司的 DirecTV Now 線上流媒體服務將在本季和下一季預期將失去更多用戶，AT&T 執行長 Randall Stephenson 表示，必須找到留住電視觀眾的新方法。

該公司表示，正在積極尋求 850 億美元收購的時代華納交易中獲得回報。今年 9 月，Stephenson 表示他計劃將時代華納的 HBO 作為新的線上影音服務主力，同時推出華納兄弟的節目和電影。

AT&T 媒體負責人 John Stankey 表示，像 Netflix 和亞馬遜 (AMZN-US) 這兩個競爭對手的影音點播服務面臨著較短的內容許可問題，換句話說，他們的節目和電影無法維持太長時間。並且，有鑑於他們失去了許多知名影音內容的許可權利，他們需要創造更多的原創影音內容。

相對來說，Stankey 表示，在這方面 AT&T 面臨的壓力較小，因為該公司目前已經擁有特納、HBO 和華納兄弟的的影音媒體庫。