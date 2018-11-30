與索羅斯「恩怨」再曝新細節：Facebook二把手曾要求調查是否遭其做空

索羅斯和 Facebook 之間的恩恩怨怨曝出更多細節。

彭博社周五報導，Facebook 二號人物——首席營運官（COO）Sheryl Sandberg，曾要求下屬調查索羅斯是否做空 Facebook（下稱 FB），索羅斯是否利用批評該公司以獲取經濟利益。

據《紐約時報》稍早報導，Sandberg 是在今年 1 月索羅斯在達沃斯公開抨擊 FB 之後幾天，發郵件要求調查索羅斯。而 FB 此後發聲明強調，在這封郵件發出之前，針對索羅斯的調查就已經開始了。

索羅斯今年 1 月曾在達沃斯論壇公開抨擊 FB，稱 FB 和谷歌這類公司是社會「威脅」，並呼籲對這些公司加強監管；之後又在大跌前清倉 FB。

華爾街見聞此前提及，在 FB 股票上面，索羅斯在 2017 年 11 月清空了當時的全部持倉。隨後的監管文件顯示，截至今年第一季末，他仍未持有任何 FB 股票，但在第二季買入了 159200 股，第三季再度全部清倉。按照索羅斯此前持倉情況計算，這一倉位調整意味著，他成功避免了大約 1770 萬美元的賬面浮虧。

今年以來，FB 利空不斷。因第二季財報不及預期，7 月 26 日，FB 單日暴跌 19%；7 月 26 日至今，FB 股價頹勢依舊，跌幅已經擴大超 36%，市值縮水超 2000 億美元。

Facebook 的反擊

本月初，《紐約時報》曾報導 FB 僱傭共和黨背景的公關公司 Definers，以轉移外界對該公司的批評，並調查索羅斯和反社交媒體草根組織的關係，例如「擺脫 Facebook」（Freedom from Facebook），這些草根組織公開反對社交網路公司。

Sandberg 起初不承認牽涉其中，但後來被迫承認「收到匯報」。這意味著她直接參與了針對索羅斯的反猶太主義的反擊。報導公開後，FB 火速解僱了 Definers。

彭博社報導稱，FB 即將卸任的公關部門負責人 Elliot Schrage 上周表示，Definers 已經獲悉索羅斯正在資助一些組織，「他們準備將相關文件分發給新聞媒體，以證明（針對 FB）的行動不是一場自發的基層運動」。

Sandberg 近期在公關危機中的行動，得到了扎克伯格的力挺。

扎克伯格表示，Sandberg 十年來一直是自己重要的搭檔，並希望在未來的幾十年裡繼續一起工作。

索羅斯、FB 和川普的三角關係

FB 被認為在川普當選總統發揮了不可忽視的作用，而川普和索羅斯勢同水火：川普要把索羅斯關起來，索羅斯詛咒川普在下次總統大選前「消失」。

《泰晤士報》調查稱，扎克伯格和 Sandberg 忽視了有關 FB 平台被濫用的警告，並試圖向公眾隱瞞俄羅斯利用 FB 干預美國 2016 年總統大選的證據，幫助川普當選總統。

調查還發現，去年春天，FB 數千萬用戶隱私遭到川普關聯數據公司 Cambridge Analytica 的侵害時，扎克伯格和 Sheryl Sandberg 還試圖淡化這個問題。

這或許是索羅斯眼中的「原罪」，因為川普和索羅斯兩人關係已經惡化到「你死我活」的地步了。

今年 10 月，在一場白宮的青年領袖峰會上，台下聽眾高喊「把索羅斯關起來」，川普不但沒有制止此言行，反而參與其中，親口重複了這一句話。

索羅斯對川普也毫不留情面。英國《衛報》早前報導，索羅斯曾多次批評川普，甚至稱他的政府是「世界的威脅」，並預測川普不會連任，甚至可能在下一次大選之前「消失」。

索羅斯是民主黨的堅定支持者，2016 年曾贊助希拉里參選總統。《華盛頓郵報》稱，索羅斯此前打算在 2018 年的美國中期選舉中至少花費 1500 萬美元支持民主黨。