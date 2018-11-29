美港A三地知名科技公司財報點評大合集：拼多多領漲攜程領跌 阿里巴巴拒絕失速！

全球科技公司 Q3 財報季基本收官，本季度，在見智分析模型支持下，華爾街見聞發布了近 40 家公司季報點評。我們將這些季報點評集合為一篇文章，以幫助您感知全球股票市場的溫度。

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01. 全球科技巨頭：營收增速普現疲態 阿里拒絕失速騰訊結構優化

阿里巴巴拒絕失速！營收預期雖下調但依然 50%+ 凈利規模顯著超預期

2019 財年 Q2，阿里巴巴連續第 10 個季度保持 50% 以上的營收增速，凈利潤規模顯著超出市場預期。天貓實物 GMV 增速為 30%，持續超國內線上實物零售增速。阿里雲業務已連續 14 個季度保持超過 90% 的高速增長，目前仍然處於高投入換市場的高增長階段。新零售業務繼續狂奔，Q2 收入 81 億元，年增率增長 151%。財報公布後公司連跌兩日。

騰訊三季報深度分析：廣告與支付扛起遊戲的接力棒

騰訊 2018 年 Q3 營收增速如預期中繼續減速，微信月活達到 10.825 億，不過監管制約了遊戲行業增長，《絕地求生》無法變現影響了整體付費率。數字內容收入 121 億，年增率增長 30%，但毛利不如遊戲，體量仍然較小。雲和支付及其他業務收入 202.99 億，年增率增長 68.5%，其中前第三季雲業務收入超過 60 億。財報公布後連續大漲，10 個交易日漲超 15%。

圖解谷歌三季報：收入不及預期，營業利潤卻創下歷史新高

谷歌 Q3 總收入年增率增 21.5%，遜於市場預期。實現凈利潤 91.9 億美元，年增率增長 36.5%，凈利潤率 27.2%，處於歷史上較高水平。由於業績略遜於逾期，盤後一度跌近 5%。

亞馬遜 Q3 財報的冰與火：第四季利潤率下滑成定局 成本壓力或陡增

亞馬遜 Q3 營業收入以 5 億美元之差不及預期，但 37 億美元的營業利潤刷新曆史，利潤之王 AWS 業務表現超分析師預測，廣告業務繼續保持三位數的年增率增速。Q4 業績指引當中，不論是營業收入還是營業利潤，雙雙不及預期。財報公布後，公司盤後一度暴跌 9%。

Facebook18Q3 財報：營收及用戶數疲軟，提價仍是增長主動力

FacebookQ3 實現營收 137.27 億元，年增率增長 32.9%，符合預期。凈利潤 51.37 億，年增率增長 9.1%，對應稀釋後的 EPS 為 1.76，高於分析師的平均預期 1.46 美元。彭博分析師此前估計 Facebook 第第三季 MAU 預計將增加到 22.8 億，實際平均月活數為 22.7 億，略低於預期。受財報消息影響，盤後股價上漲 3% 至 150.62 美元。

詳解百度三季報: 毛利率跌至六個季度新低 發力資訊流喜憂參半

百度 Q3 總收入年增率增長 27.2%，營業利潤率為連續六個季度最低點。百度第四季預計營收區間為 254.8 億元至 267.2 億元，年增率增幅位於 14.6% 至 20.2%。無論是增幅上限還是下限，均為連續六個季度最低。財報公布後，兩個交易日大漲近 10%。

02. 科技新秀：美團點評發布最佳財報卻大跌近 15%，小米網路收入大超預期漲近 10%

財報全線亮眼的美團 只因一個數據不及預期開盤大跌 14%？

美團點評 Q3 營收年增率增 97.2%，其中餐飲外賣收入年增率增 84.8%。實現毛利 19 億元，增幅達 287.3%；到店及酒旅業務實現收入 44 億元，年增率增長 46.8%。經營虧損 34.5 億元；凈虧損 833 億元，虧損有所收窄。Q3 餐飲外賣業務交易金額（GTV）為 800 億元，較 2017 年同期增長 54%，相比上半年的增速 97% 明顯下滑。次日（11 月 23 日）開盤後股價跌超 14%，最終收跌 11.79%。

美團點評在財報公開電話會議之後，通過一對多的方式向海外熟悉的投行分析師及客戶傳遞了 Q4 季度及 2019 年全年業績指引，包含宏觀經濟因素、與阿里系餓了麼的正面競爭、未來兩年虧損幅度等多項內容。該項交流導致外資行下調 2019 年全年業績指引。外資行核心客戶第一時間獲得相關資訊並賣出。從上周五全天交易統計看，美團點評大跌 10% 以上的同時，主買訂單遠遠超過主賣訂單（主買訂單 6.12 億元，主賣訂單 2.47 億元），與上述非公開資訊結合分析，顯示出非知情投資者不斷買入知情投資者訂單的交易路徑。經過周末的資訊發酵後，美團周一繼續遭遇強烈拋壓。

小米三季報：網路業務暴漲帶動利潤大超預期

小米集團 Q3 總營收年增率增 49%，略超市場預期。非 IFRS 標準的經調整凈利潤達 29 億，大超市場預期。手機收入年增率增長 36% 至 349.8 億，平均銷售價格本季度年增率漲 12.8%。網路服務收入暴漲 85.5%，達到 47.3 億。

本季度末 MIUI 月活達到 2.24 億，年增率增長 43.4%，保持高增速；同期單 MIUI 月活的網路服務價值年增率 29.3%，幾乎是上兩個季度兩倍的年增率增速。財報公布後，公司連漲 2 日。

03. 熱門公司合集：拼多多 GMV 狂飆京東用戶數下降 分眾應收賬款飆升直接跌停！

京東：用戶數環比首次下降，投資收益難掩主業虧損，股價創上市以來新低

財報顯示，京東用戶數環比首次下降，有可能迎來一個用戶增長的大拐點。保守的貨幣化策略在第三季遇阻，未來或面臨更大的商業化壓力；根據業績指引，第四季營收增速將進一步下滑，傳統電商旺季也難以力挽狂瀾。京東在 Q3 技術投入的暴增能表露一些立足長遠的誠意，可是，一次性的投資收益難以掩蓋持續虧損的事實，如何度過眼前的難關，則是市場更加關切的問題。

拼多多財報深度分析：單季 GMV 環比增速繼續狂飆 貨幣化率稍有下降

拼多多截止 2018 年 9 月 30 日之前的 12 個月 GMV 總額為 3448 億元，年增率增長 386％。季度平均月活用戶 2.31 億，環比增長 18%；總營收 33.72 億元人民幣，環比增長 24%；Non-GAAP 營業利潤虧損 10.98 億元，創歷史最高。公司 2018 年三季報總體超預期。作為衡量電商平台核心數據的 GMV 沒有受行業疲弱的影響，繼續一路狂奔。財報公布當日股價大漲 16.63%。

蔚來上市後首份財報：ES8 超預期交付，收入環比增長 31 倍

蔚來第三季營業收入 14.7 億元人民幣，比上第一季增長 31 倍，但目前仍處於虧損狀態，凈虧損 28.1 億元人民幣，虧損幅度環比擴大 56.6%。預計第第四季營收增長 95.6%~103.8%。財報公布當日，公司股價高開 8%，但最終收跌 4.19%。

分眾傳媒跌停！應收賬款飆升 50% 第四季利潤預期至少年增率下滑 30%

Q3 分眾傳媒總收入年增率增長 21.9%，實現營業利潤 17.5 億元，年增率增長 4.4%，營業利潤率下滑 7.8 個百分點。截至 9 月 30 日，分眾傳媒應收賬款共計 51.9 億元，年增率上漲 50.3%，這是應收賬款連續 5 個季度年增率增速高於 30%。預計 2018 年實現歸屬於上市公司股東凈利潤區間為 58 億元至 62 億元，年增率變動區間為下滑 3.4% 至增長 3.3%。次日（10 月 30 日）早盤，分眾傳媒直奔跌停，不過隨後三個交易日，大漲超 15%。

網遊、電商拉動網易第三季業績超預期 研發投入翻番

網易 Q3 營收為 168.55 億元人民幣，年增率增長 35%，高於華爾街的預期。同時營收增速創下四個季度來新高。在遊戲業務中，第三季網易端游占比上升，手游業務占比下降。電商業務雖然維持高速增長，但增速遜於上季度。在費用端，報告期內網易研發投入年增率近乎翻番，對利潤有一定侵蝕。第三季凈利潤年增率下降 36%。受財報消息影響，公司股價盤中大漲 9%。

微博季報深度點評：持續六個季度高增長結束 Q4 營收指引增速低於 40%

微博 Q3 實現營業收入 4.6 億美元，增速跌至 2017 年以來最低點。上季度公司給出的營收指引區間為 4.65 億至 4.75 億，未達到指引下限。月活躍用戶數和日活躍用戶數繼續上行，分別達到 4.46 億和 1.95 億，年增率增長 18.6% 和 18.2%，微博第四季營收指引區間為 4.8 億美元至 4.9 億美元，按此指引，年增率增速將跌破 40%。受此消息影響，公司股價開盤後大漲近 10%，最終收漲 4.89%。

B 站三季報喜憂參半 投行上調目標價 盤中大漲近 20%

嗶哩嗶哩 Q3 實現營收 10.79 億，年增率增長 48%，超過展望區間 10-10.5 億的上限；凈虧損 2.46 億，凈虧損率 22.8%，虧損比率擴大。第三季公司手游收入 7.44 億，年增率增長 24%；直播和增值收入 1.69 億，廣告收入 1.37 億，年增率增長 292% 和 179%。平均月活躍用戶年增率增長 25%，平均月付費用戶 350 萬，年增率增長 202%。財報公布後，公司股價 5 個交易日大漲 18.68%。

攜程第三季利潤率下行 下季指引不及預期 跌 19% 創近三年半新低

攜程在財報發布後的電話會議上表示，不按美國通用會計準則（Non-GAAP）計算，第第四季營運利潤在人民幣 10 億元左右，也就是說營運利潤率在零到 1% 之間，受此消息影響，股價暴跌 19%。

2019 財年第一季凈利潤下滑 22% 新東方跳空低開 15%！

新東方 2019 財年 Q1 營收年增率增 30.1%，高於市場預期的 8.41 億美元。歸屬新東方的凈利潤為 1.232 億美元，年增率大幅下滑 22.2%。營業成本年增率增長 36% 至 3.674 億美元，主要是受到教師教學時間延長以及租金成本增加的推動；市場營銷費用年增率增長 34.4% 至 9930 萬美元，主要是由於品牌優惠活動費用及營銷人員人力成本增加帶動。由於利潤不及預期，新東方盤前大跌超 15%，開盤後大跌近 15%， 股價最低觸及 53.01 美元。

好未來第二季業績強於預期 大漲 10%

好未來 2019 財年第第二季收入為 6.998 億美元，年增率增長 53.3%；凈利潤為 7700 萬美元，年增率增長 29.5%。總學生人次從上年同期的約 2,242,380 增長到本季的約 4,937,320，年增率增長 120.2%。周四開盤，好未來大漲超 10%。

04. 其他公司財報點評列表

以下是其他公司財報點評列表，可點擊查看：

1、金山軟體第三季遊戲用戶、付費數大減 虧損近 6 千萬

2、趣頭條首份季報 10 億巨虧背後：高管股權激勵超過 7 億，銷售費用率超 100%，用戶增長顯疲態

3、歡聚時代第三季業績超預期 凈利潤率、月活增速藏隱憂

4、虎牙 Q3 付費用戶數年增率增 38% 凈利潤較去年同期扭轉虧損為盈

5、唯品會 Q3 財報：營業利潤年增率下滑 21% 但 PE 不足 12 倍 盤前漲 7%！

6、58 同城第三季收入超預期 周四盤前漲逾 3%

7、手機市場疲弱拖累瑞聲 Q3 業績：凈利大跌三成 未來壓力重重

8、高通 18Q3 財報：展望低於預期，蘋果退出打擊沉重

9、比亞迪第三季利潤降幅收窄 比亞迪港股早盤下挫 1.6%

10、360 第三季凈利潤年增率僅增 0.4% 流量成本上升侵蝕利潤空間

11、營收近 21 億！ 風波中的科大訊飛業績創歷史新高

12、永輝超市三季報：營收增長難抵利潤下滑，距離商超 No.1 還有多遠？

13、工業富聯三季報：凈利潤負增 毛利率下滑 代工廠何時完成華麗轉身？

14、東財 Q3 財報圖解：營收、凈利連續兩個季度下滑 原有優勢面臨考驗

15、寧德時代早盤一度漲停！第第三季凈利潤超預期

05. 廣而告之

上述財報點評文章均由見智分析模型提供專業支持。

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