〈區塊鏈大應用〉零售業區塊鏈市場價值將在2023年飆升29倍

據研究報告顯示，預計在在未來五年內，零售業將大量採用區塊鏈技術，而區塊鏈在全球零售業的市值將在 2023 年增加 29 倍。

據全球風險技術聯合創始人兼資訊長 Monica Eaton-Cardone 的分析，受惠於區塊鏈技術在產業上的革新應用，區塊鏈在零售業中的市場價值預估從目前的 8000 萬美元，在 2023 年上漲至超過 23 億美元，複合年增率高達 96.4% (2018 年 - 2023 年)，增幅為 29 倍

Eaton-Cardone 表示，目前只有 6% 的零售業者已經開始應用區塊鏈，認為未來將有 13 倍的公司加入，並能夠在未來五年內使用該技術。根據調查結果，另有 9% 的零售企業預計將在未來一年內採行區塊鏈技術。而有 78% 的企業表示能夠在未來五年內將分佈式分散式帳本技術 (DLT) 整合到付款方式中。

Eaton-Cardone 認為，區塊鏈技術在未來將主要應用在零售業的五大方面，包含供應鏈管理、庫存管理、真實性驗證、自動續訂和訂閱服務、以及客戶數據和忠誠度計劃。舉例來說，在供應鏈管理方面，沃爾瑪 (WMT-US) 和 IBM(IBM-US) 在區塊鏈食品可追溯性倡議建立了合作夥伴關係，該計劃可以在 2.2 秒內識別產品的來源，相較現行系統所需要的一週時間來說快了好幾倍。

另一方面，Eaton-Cardone 指出，在全球零售業採行區塊鏈有幾個關鍵問題仍有待解決。舉例來說，數據隱私以及與現行法律和監管框架的牴觸。

「今天零售的應用證明了區塊鏈並非只是炒作。分散式帳本技術已從理論轉為實際應用，我們現在看到的實施只是區塊鏈對零售商所能創新的冰山一角。我相信區塊鏈有能力在未來五年內完全重塑零售業生態。」Eaton-Cardone 表示。