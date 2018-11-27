年內第三次！蘋果大規模下架中國區應用 拼多多搜狗等733款App中招

11 月 27 日晨間，網傳蘋果 App Store 集中暫停下載了包括拼多多（買家版）、搜狗地圖、搜狗導航、途虎養車、追書神器、訊飛閱讀、悅跑圈等在內的一批應用。

大數據分析平台蟬大師統計顯示，截至 11 月 27 日下午 16 時，蘋果當日共暫停了 733 個中國區 App 的下載。

來源：蟬大師

目前，在 App Store 中搜尋「拼多多」，僅顯示「拼多多商家版」，搜尋其他疑似「遭下架」應用，則均無顯示結果；但已下載的 App 均不影響使用。

蘋果方面尚未就此次集中下架作出回應。拼多多方面則向全天候科技回應稱：「最新發版的 iOS 客戶端（買家版）存在技術 bug，導致短期下架。目前已與蘋果官方取得聯繫，將在緊急修復後儘快上架。安卓應用商店和 iOS 客戶端（商家版）下載不受影響。」

事實上，這已經不是蘋果今年以來首次大規模下架 App Store 中的應用，這種清理行為此前同樣也發生過。

據國內行動應用數據分析平台七麥數據統計，5 月 6 日，蘋果曾集中清理下架了最後更新時間在 2013——2015 年的 1.4 萬款 App；6 月 27 日，蘋果再次清理了最後更新時間集中在 2015——2017 年的 App，涉及範圍更廣，數量更多，僅就中國區就下架了兩萬餘款 App。

（來源：七麥數據 截至 6 月 27 日 15 時）

據悉，每款上架 App Store 的產品都要經過審核，期間會因為很多原因被蘋果拒絕；後者的條款及規則更新時，App Store 的產品也必須在第一時間做出響應。媒體此前報導稱，過去很多 App Store 內的產品遭下架，是因為不符合 App Store 的 IAP（In App Purchase）付費機制，該機制要求通過蘋果產品購買虛擬物品，蘋果都將直接抽成 30%。

之後，蘋果甚至將微信「打賞」也寫進 IAP 條款並正式規定：在 App 內向原創作者的「打賞」，屬於「應用內購買」。為此，雙方一度產生嚴重的分歧，最終以微信將讚賞功能升級為「喜歡作者」，讚賞金額直接進入作者零錢包而告終。

對於此次集中下架，有分析認為除技術 bug 外，不排除 IAP 機制等相關原因。還有業內人士分析認為：此次集中下架或與部分應用希望通過「熱啟動」修復 bug，而非通過發新版來修復 bug 有關，後者可以加速 App 迭代速率。但蘋果方面對類似的行為比較警惕。