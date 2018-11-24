道瓊、納斯達克創3月來最大周跌幅 阿里巴巴市值超越Facebook

感恩節和「黑五」年末購物季開啟，零售板塊表現較好。標普下跌 0.66%，進入技術性回調。道指跌 178 點，納指跌 0.48%。亞馬遜跌近 1%，特斯拉跌 3.65%，蘋果下跌 2.5%。本周，標普 500 指數累跌 3.8%，道指累跌 4.4%，納指累跌 4.3%。市場擔憂原油供應過剩，油價大跌近 7%。

股市

標普 500 指數收跌 0.66%，創 2010 年以來最差黑五表現，報 2632.56 點。道指收跌 178.74 點，創 2010 年以來最差黑五表現，跌幅 0.73%，報 24285.95 點。納指收跌 0.48%，創 2011 年以來最差黑五表現，報 6938.98 點。

路透社指出，下周 G20 阿根廷峰會前，投資者情緒緊張。機構 Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，科技股盤初再一次承壓，這次更多是油價暴跌的連鎖反應：「首先，油價下跌不是經濟的好兆頭；其次，OPEC 暗示要減產但不能幫助油價，也是不良信號。」

美股科技股普遍收跌，蘋果連跌 8 周，本周跌近 11%。

FAANG 五大科技股全部收跌，蘋果領跌，跌幅達 2.54%，為連續第四日下跌；據此前報導，該公司將向日本營運商提供新款 iPhone 折扣；Facebook 跌 2.29%，索羅斯慈善基金會主席 Patrick Gaspard 呼籲讓議員監管 Facebook，此外，扎克伯格拒絕七國立法者邀請其作證的請求。

晶片類股漲跌各異，AMD 收漲 3.47%，英特爾和德州儀器跌超 1%。

其他科技股中，特斯拉收跌 3.65%，該公司將降低 Model S、Model X 在華售價 12% 至 26% 不等。

今日是美國的黑色星期五，消費者進行假日採購。根據 Adobe Analytics，截至美東時間早上 10 點，「黑五」在線銷售額達到 6.43 億美元。Adobe 預計黑五當天在線銷售額有望達到 64 億美元。

Overstock 股價周五大漲 23％，但該股今年累計下跌 66％。Overstock 計劃在未來幾個月內出售其數十年的零售業務，轉而全面下注區塊鏈。

中概股普遍收跌，京東跌超 5%，刷新紀錄低點。阿里巴巴逆勢上漲，市值收盤超過 Facebook。

京東、微博跌超 5%，拼多多、趣頭條、唯品會跌超 4%，網易、愛奇藝、蔚來汽車跌超 3%，百度跌 0.76%；阿里巴巴收漲 0.62%，市值報 3896.83 億美元，收盤正式超過 Facebook 的 3791.20 億美元，成為美股第五大科技股。

富時泛歐績優 300 指數初步收漲 0.33%，報 1393.67 點。歐洲 STOXX 600 指數收漲 0.40%，報 353.97 點。

德國 DAX 30 指數收漲 0.5%, 法國 CAC 40 指數收漲 0.2%。義大利富時 MIB 指數收漲 0.6%。英國富時 100 指數收跌 0.1%。

歐元區經濟 11 月繼續下行，「火車頭」德國出口失速，經濟疲軟正從製造業傳染給服務業。

周五，德國聯邦統計局數據顯示，德國第三季出口環比下降 0.9%，進口增長 1.3%。這一數據證明了，德國經濟第三季出現了三年多來的首次萎縮，是受出口下滑的拖累（11 月初公布的德國第三季 GDP 增速初值，環比下降 0.2%）。

商品

WTI 1 月原油期貨收跌 4.21 美元，跌幅 7.71%，報 50.42 美元 / 桶。布蘭特 1 月原油期貨收跌 3.80 美元，跌幅 6.07%，報 58.80 美元 / 桶。

NH Investment & Securities 大宗商品交易員 Hong Sungki 對彭博社表示，川普持續向 OPEC 施壓對油價形成壓力，美國原油庫存也連增九周，並創 2017 年 12 月以來新高。如果 12 月 6 日 OPEC + 會議決定減產，才能有效改變供給現狀。

COMEX 12 月黃金期貨收跌 0.4%，報 1223.20 美元 / 盎司。

鈀金期貨跌破 1100 美元關口。NYMEX 鈀金期貨下跌 35.50 美元，跌幅超過 3.1%，刷新 11 月 14 日以來低點至 1097.70 美元 / 盎司。

『新聞來源／華爾街見聞』