積極布局美國市場 福斯將在美國建電動車工廠

福斯汽車美國地區負責人於週三 (28 日) 表示，福斯將在美國建立一家新的電動車工廠，以利進軍美國市場，並與特斯拉 (TSLA-US) 競爭。

福斯汽車美國地區執行長 Scott Keogh 表示，需要在美國地區建立一家新工廠，來生產新款的福斯電動車，該電動車售價在 30,000 美元至 40,000 美元之間，預計將於 2020 年上市。

「我們已經全力投入美國地區電動車工廠的建造」Keogh 表示。

對於福斯汽車來說，在美國投資建立工廠更能有效的針對美國市場進行銷售，同時抵禦來自電動車大廠特斯拉公司的市場競爭。該公司在本月早些時候宣布，至 2023 年，將花費近 440 億歐元 (500 億美元) 用於開發電動車、自動駕駛和新的移動服務，同時與美國汽車製造商福特汽車 (F-US) 進行相關領域的合作。

Keogh 也表示，為了順利在 2020 年推出，新電動車一開始將從美國以外地區工廠進口到美國，之後將在美國地區新設的工廠進行大規模生產。

目前，福斯在美國田納西州擁有一座工廠，並生產了 Passat 和 Atlas 兩種車款。Keogh 認為這可能是一個選擇，因為該工廠有足夠的空間能夠使用，但不一定會被選中。

到目前為止，特斯拉在美國電動車市場擁有最大的市佔率，但在未來兩年內，福斯和其他汽車公司預計也將推出一系列新款電動車

對於福斯汽車來說，儘管目前落後於特斯拉，但要想在美國市場佔有一席之地仍不是太晚，Keogh 表示:「市場時機實際上非常完美。我們必須同時考慮到很多面項，像是能不能降低成本以便符合市場價格，為公司賺到足夠的錢，並擁有足夠的科技帶來市場接受度。」