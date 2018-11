日媒：日本IT產業停滯 僅孫正義獨領風騷

說到日本 IT 行業的發展歷程,不得不談軟銀集團 (SoftBank Group Corp) 創辦人孫正義在其中的重要地位。

創辦軟銀集團的 30 幾年來,孫正義持續將海外服務及創新產品引入日本,推動當地市場的快速擴張,例如在 1996 年與美國雅虎合資成立日本雅虎、首先將 iPhone 3G 引入日本出售等舉措,孫正義乘著網路發展之趨勢,為日本 IT 產業創造無數新商機。

除孫正義外,日本 IT 業後繼無人?

《日經》報導,日本經濟新聞社專欄作家村山惠一撰文指出,日本 IT 產業自孫正義之後,即看不到其他與孫正義做法不同的創業者。

村山惠一表示,日本 IT 產業長期以孫正義為主角的狀況,究竟能持續到何時?日本 IT 產業只有孫正義領軍表現突出,這正體現出日本 IT 行業缺乏推動創新的力量。

然而,面對全球強勁的產業競爭力,加上國際貿易和地緣政治衍生出來的國際話語權,種種議題皆彰顯出日本邁向世界 IT 產業的重要性,除了孫正義外,日本 IT 產業還需發展出更多推動創新的力量。

儘管目前在 AI 和金融科技等領域,從日本邁向世界的創業者與日俱增,但這樣的創業群體規模能否壯大,也是日本發展 IT 產業的重大考驗。

孫正義今年 2 月在企業第 3 季財報會上提出「群戰略」概念,提議聚集全球所有第 1 名的企業組織,形成企業集群,並借助「軟銀願景基金」在全球進行概念推廣。目標領域包括物聯網、機器人、人工智能等等。

孫正義試圖藉由群戰略推動企業持續成長 300 年,但處在變化劇烈的時代,長期經營是否是絕對的目標已難以認定,創新發展反而成為追求 IT 經營成長過程中的必須。

日本經濟新聞社專欄作家村山惠一表示,展望日本 IT 產業,必須關注長期以來依靠孫正義所造成的產業停滯,在技術浪潮不斷推動下,創業者追求創新的經營意識將成為關鍵。