涉嫌洗黑錢！德銀遭德國170名警察搜查 股價一度重挫5%

連續捲入兩樁洗錢大案和美國總統川普「通俄」案，德意志銀行（下稱德銀，Deutsche Bank）2018 年可謂是流年不利，股價年初至今已經跌去近 50%，創歷史新低。

據彭博社周四報導，德國法蘭克福 170 名警察和檢察官突然搜查了德銀總部，目標是德銀兩名涉嫌洗錢的員工。德銀承認，在德國總部和多家分行都遭到警方搜查，並表示事件與「巴拿馬文件」有關，將全力協助調查。

德國警方的此次行動，是 2016 年「巴拿馬文件」事件的跟進調查。「巴拿馬文件」顯示，德銀可能協助客戶在避稅天堂設立離岸帳戶，使黑錢流入這些帳戶。

德銀今早高開約 0.6%，受此消息影響，德銀股價隨後掉頭向下，一度跌近 5%，目前跌幅收窄至約 3%。德銀禍不單行，現在被商業、監管和法律等一系列問題搞得焦頭爛額。年初至今，德銀股價已經跌去近 50%，跌至歷史最低點。

彭博社援引投資顧問公司 DGWA 首席執行官 Stefan Mueller 表示，德銀一定是捲入了刑事犯罪，在潛在的罰款懲罰出台前，德銀接下來幾個月將陷入癱瘓狀態，「也許這次德銀會倒下」。

德銀還卷進了另一宗洗錢大案。11 月 19 日，舉報丹麥的丹斯克銀行（Danske Bank）洗錢的 Howard Wilkinson 表示，歐洲一家大銀行參與其中，規模高達 1500 億美元，占洗錢規模的三分之二。

Wilkinson 在 2007-2014 年期間擔任丹斯克銀行在波羅的海地區交易部門負責人，他並未指名是哪家歐洲銀行。

但外媒認為，Howard Wilkinson 所指的就是德銀，不過這次德國警方的行動與這一案件無關。德銀是丹斯克銀行愛沙尼亞分行清算美元交易的銀行之一。

此外，德銀還捲入重大政治旋渦——美國總統川普「通俄」案。

由於和川普存在商業上的往來，德銀成了調查「通俄」案特別檢察官穆勒的調查取證對象之一。2017 年 12 月，德國《法蘭克福匯報》和英國《金融時報》等多家媒體就曾報導稱，德銀已開始將其與川普之間的業務資訊提交給美國調查人員，後者正在調查有關俄羅斯干涉 2016 年美國大選。

民主黨資深眾議員 Maxine Waters 曾宣稱，如果當選眾議院金融服務委員會主席，她將調查川普與德銀的關係。這意味著明年 1 月民主黨控制眾議院後，德銀日子將更不好過。

自 2008 年全球金融危機以來，德銀已經被處以 180 億美元的罰款，而德銀目前市值約為 172 億美元。

此外，由於德銀捲入重大的洗錢醜聞，德國監管機構採取了前所未有的措施，任命了一位監督員，監督德銀切實加強在反洗錢和反資恐方面的努力。

德銀也正在進行內部大整改，涉及裁員和高層重組等方方面面。

今年 4 月，德銀新任首席執行官 Christian Sewing 走馬上任；5 月宣布計劃裁員 7000 人。德銀首席監管業務官兼管理委員會成員 Sylvie Matherat，以及美洲地區首席執行官 Tom Patrick 預計也將被裁。