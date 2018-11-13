福斯宣告將在全球生產5000萬輛電動車 且定價低於特斯拉

福斯汽車 (Volkswagen) 執行長 Herbert Diess 在接受採訪時表示，該公司最新的電動車平台將能夠在未來幾年內生產 5000 萬輛電動車，且價格將比特斯拉 (TSLA-US) 的電動車低得多。

Diess 在上個月在接受採訪時表示：「現在我們正處於一個電動車將成為主角的時代。由於我們在中國的產能強大，我們將在全球電動車佔有重要的地位。憑藉巨大的規模經濟，我們準備將電動車帶進美國市場。」

福斯表示，已經與電池製造商簽訂了價值 480 億美元的電池供應合約，但生產能力尚未到位。Diess 證實，合約主要是與中國的寧德時代 (300750-CH)、 LG 化學 (051910-KR) 和韓國的三星 SDI(006400-KR)。

Diess 表示，新的 MEB 電動車平台將大大降低生產成本，他表示：「降低 40% 的成本，但是更好的汽車；外部車身小，但內部空間更大。」

I.D. 系列的 Golf 車款預計將在 2020 年成為福斯首款電動車，該公司也計畫推出 I.D. BUZZ 箱型車、I.D. CROZZ 休旅車以及 I.D. VIZZION 房車。

針對美國地區電動汽車的銷售來看，Diess 認為，「電動車銷售額正在上升，但不是全部地區。西岸大多數都還是特斯拉。不過現在的情況讓汽車業變得更好。我們將積極進行定價，並且比特斯拉低的多。我們擁巨大的規模經濟，而且 Golf 這款車專門設計以電池供電，而不是從燃燒動力系統轉換而來。」