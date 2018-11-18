福斯未來4年投資500億美元發展新科技 誓成全球最賺錢電動車公司

福斯汽車宣布將斥資 440 億歐元 (500 億美元) 用於新工廠、電動車、自動駕駛和行動服務。從 2019 年至 2023 年間的 4 年中，這筆資金將占該公司總支出的三分之一。

福斯汽車 CEO Herbert Diess 週五 (16 日) 監事會議後發布的新聞稿中表示，「福斯汽車集團的戰略目標之一就是加快創新步伐。我們將投資重點放在未來的行動領域，並系統性地實踐我們的戰略。」

Diess 表示，由於其規模經濟，他預計這家德國汽車製造商將成為全球最賺錢的電動車製造商。福斯集團表示，規劃將電動化戰略集中在德國，同時將一些傳統汽車製造移至東歐的複合品牌工廠來提高生產率。

位於 Emden 和 Hanover 的德國工廠將改裝為生產電動車，而福斯 Passat 車系將在捷克建造。東歐將另建一個新工廠生產部分 Skoda 和 SEAT 汽車。

Passat 車系將移至捷克生產 （圖: AFP）

福斯汽車表示，根據其新戰略打造的第一款車型「ID」將於 2022 年下線。Diess 表示該車的航程可達 550 公里 (340 英里)，成本相當於現有柴油版 Golf。

擁有保時捷和奧迪品牌的福斯汽車集團表示，它計劃到 2025 年將其工廠的生產率提高 30%，並致力計劃在同一條生產線上生產不同品牌的車輛。

Diess 表示，該集團正在考慮是否要打造自有的電池，這是電動車的關鍵零件。

福斯集團補充，它希望其汽車部門的資本支出比率自 2020 年起降至營收的 6%。

Diess 在談到與福特汽車 (F-US) 的合作時指出，「雙方可以透過合作夥伴關係更輕鬆地解決業務轉型問題。」

全球汽車製造商在嘗試開發未來的電動和自駕車上花費了數十億美元。而且它們還須面臨更多來自科技企業的競爭，包括優步 (Uber) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)。像特斯拉 (TSLA-US) 這樣的新起之秀也被證明實力強大。