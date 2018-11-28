美國9月房價增幅創2017年1月以來新低

周二，美國標普凱斯－席勒房價指數顯示，雖然美國全國 9 月的房價仍在上漲，但是漲幅創 2017 年 1 月以來新低，整體房地產市場表現疲軟。

該指數顯示，9 月美國全國房價較去年同期年增率上漲 5.5%，低於 8 月的年增率增長 5.7%，為連續第六個月增速放緩。

9 月，美國 10 大城市房價年增長率為 4.8％，低於上個月的增長 5.2%；20 大城市房價年增率上漲 5.1%，不及 8 月的增長 5.5%，增幅創 2016 年 11 月以來新低。

經季節性調整後，9 月美國全國房價環比增長 0.4%，10 大城市和 20 大城市房價均環比上漲 0.3%。

標普道瓊斯指數委員會董事總經理兼主席 David Blitzer 表示，

「房屋銷售和建築數據顯示，房屋銷售放緩。房地產市場疲軟的一個因素是近期抵押貸款率的增長。」

目前，美國 30 年期固定抵押貸款平均利率為 4.9％，較一年前高出整整一個百分點，接近 8 年來高點，而承受能力已降至十多年來最低水平。

Blitzer 還指出，除了房價以外，目前美國的房屋銷售以及房屋開工數據也證實了美國房地產市場的放緩。Blitzer 表示，

「美國新建與現有房屋銷售在 2017 年 11 月時已經觸頂，現有住房銷售較高峰時期下跌 9.3%。住房開工較去年 11 月下降 8.7%。全國住宅建築商協會的情緒指數下跌 7 個點至 60，為兩年來的最低水平。」

十年前次貸危機中房價下跌最多的城市，比如，拉斯維加斯、鳳凰城和坦帕，目前房價漲幅最大。

9 月，20 大城市的房價年增率均出現上漲，但只有 4 個城市 9 月的房價增幅超過了 8 月的增幅。其中，拉斯維加斯和舊金山房價 9 月年增長率最高，分別為 13.5% 和 9.9%。西雅圖 9 月房價年增長率為 8.4%，較 8 月下跌 0.3%。另一個房價環比下跌的城市，西雅圖 9 月房價增幅較 8 月環比下跌 0.1%。

受聯邦政府對抵押貸款和房產稅減免新規定的影響，紐約 9 月房價年增長率僅為 2.6%，創有史以來最低，而華盛頓 9 月房價年增長率為 2.9%，為史上第二低。

周二，聯邦住房金融局公布的另一份數據也顯示，美國房價增速放緩。該指數顯示，美國第第三季房價年增率增長 6.3%，低於第第二季的增長 6.8%。美國 9 月房價較 8 月環比增長 0.2%。

Black Knight 的抵押貸款監控（Mortgage Monitor）數據顯示，目前美國住房月供金額是全美收入中位數的 23.6%，這一比例也達到 10 年前金融危機爆發時的水平，美國人的房貸壓力與日俱增。近 20 年來，美國月供收入比的峰值出現在 2006 年，當時的月供收入比達到驚人的 34.5%，次貸危機就在 2007 年爆發。