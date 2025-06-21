比特幣正滲透進股票指數基金！微策略成「後門渠道」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-21 21:10

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比特幣正滲透進股票指數基金。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，微策略正持續透過發行優先股來擴充持幣規模，成為間接投資比特幣的股票標的之一。截至目前，該公司持有高達 592,100 枚比特幣，市值超過 620 億美元，而且還在透過發行優先股不斷擴充這項儲備。

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微策略成投資比特幣「後門渠道」。(圖：Shutterstock)

微策略的市值於週五（20 日）達到 1,040 億美元。這一規模使其足以被納入羅素 1000 指數、羅素 3000 指數及納斯達克 100 指數，進一步提高其市場影響力，但仍未被列入標普 500 指數。

根據晨星（Morningstar）資料，資產規模達 3,370 億美元的 Invesco QQQ 信託基金已有 0.53% 投資於微策略股票，比例與其對英特爾 (INTC-US) 、億滋國際 (MDLZ-US) 和 DoorDash (DASH-US) 的持股相近。

其他基金，如先鋒全美股市指數 ETF（1.8 兆美元）與 iShares 羅素 3000 ETF（150 億美元），也分別持有微策略的少量股份。儘管這些基金對微策略的配置比例通常低於 0.2%，但因基金規模龐大，總體投入金額仍相當可觀。

摩根大通指出，光是指數型基金已合計持有約 140 億美元的微策略股票。若再加上主動型共同基金與機構投資者，估計微策略的總持股市值高達近 500 億美元，使其成為傳統資本市場中最大的比特幣間接投資通道之一。

摩根大通策略負責人帕尼吉爾佐格魯（Nikolaos Panigirtzoglou）警告：「微策略持幣越多，其市值越被推高，導致在指數中的權重也上升，這種自我強化的循環增加了泡沫和崩盤週期的風險，也讓微策略的投資者在購買其股票時感到不安。」