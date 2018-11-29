美國10月新屋銷售年增率下跌12% 創7年多來最大跌幅

周三，美國商務部數據顯示，10 月美國新屋銷售意外環比下跌 8.9%，創 2017 年 12 月以來最大單月跌幅。

經季調後，美國 10 月新屋銷售年化總數為 54.4 萬戶，與去年同期相比，下跌 12%，創 2011 年 4 月以來最大年增率跌幅。10 月市場上未售出的新屋數量升至 33.6 萬戶，創 2009 年 1 月以來的最高水平。

9 月新屋銷售年化總數由上修至 59.7 萬戶。過去五個月中有四個月的新屋銷售出現下跌。

美國新屋銷售已經連續第七個月低於市場預期。此前《華爾街日報》調查的經濟學家預測，10 月美國新屋銷售環比上漲 4.0%，年化總數為 57.5 萬戶。

上周公布的美國 10 月成屋銷售數據同樣反映出美國樓市的疲軟。10 月美國成屋銷售年化總數為 52.2 萬戶，環比上漲 1.4%，但較去年同期下跌 5.1%，創 2014 年以來最大年增率跌幅。

分地區來看，10 月全美所有地區的新屋銷售都出現下降，其中中西部新屋銷售下跌 22.1%，東北部下跌 18.5%，南部下跌 7.7%，西部下跌 3.2%。

10 月美國房價中值也較一年前下跌 3.1%，至 30.97 萬美元，為 2017 年 2 月以來最低。

《華爾街日報》指出，由於目前美國住房抵押貸款利率升至近 5%，限制了許多買家的購買能力。出於同樣的原因，很多房主由於擔心會失去現有的低利率，也不願意出售房屋。

據房地美的數據，美國 10 月 30 年期固定抵押貸款利率平均值為 4.83%，大幅高於 1 月的 4.03%。

房地美首席經濟學家 Sam Khater 表示，「由於美國房地產市場活動正繼續適應更高的利率，近幾個月幾乎所有美國房地產市場的趨勢都是負面的。」

上周，全美房屋建築商協會（NAHB）發布的數據顯示，11 月美國住宅建築商信心大跌 8 個點至 60，創 2016 年 8 月以來新低。NAHB 主席 Randy Noel 表示，「由於對利率和房價上漲的擔憂，客戶對新屋的需求出現了停滯。」