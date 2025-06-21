傳軟銀積極拉攏台積電！擬投資1兆美元在美建廠

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-21 22:00

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傳軟銀積極拉攏台積電。(圖：Shutterstock)

據《紐約郵報》報導，該計畫代號為「水晶之地」（Project Crystal Land），將設在亞利桑那州，類似中國深圳的生產中心，可能有助於製造業回歸美國。

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孫正義希望台積電投資參與此一計畫。台積電目前已在亞利桑那設立其首座晶圓廠，但對於是否參與「水晶之地」項目及其角色仍未公開表態。

孫正義希望台積電能參與「水晶之地」計畫。(圖：Shutterstock)

這恰逢美國總統川普推動科技及汽車製造業者回美設廠之際。若計畫獲得川普政府支持，將有機會爭取政策與資源上的利多，成為象徵性的「美國製造復興」標竿。

根據《彭博》報導，軟銀方面已開始與包括美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等聯邦及州級官員接洽，討論為在該綜合設施建設工廠或投資的企業，提供稅收減免的可能性。據了解，南韓三星也名列潛在投資合作對象名單。

除了「水晶之地」，孫正義也積極投入 AI 基礎建設發展。他近期領投 OpenAI 400 億美元的融資案，並與 OpenAI 與甲骨文 (ORCL-US) 合作推動另一項「星際之門」（Stargate）計畫，預計斥資 5000 億美元在美國興建大型 AI 數據中心，應對 AI 運算與儲存的龐大需求。

軟銀目前考慮以「專案融資」模式，依「星際之門」各子計畫逐步募資，減少單筆高額資金壓力，而這種策略也可能應用於「水晶之地」計畫。《彭博》指出，這或許反映出其與 OpenAI 的資金合作進展不如預期順利。